FBI davayı çözemedi: Yolcu uçağını kaçırdı, fidye parasını aldı ve paraşütle atlayıp ortadan kayboldu
1971 yılında ABD'de yaşanan bir uçak kaçırma olayı, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ çözülebilmiş değil. "D. B. Cooper" adıyla bilinen gizemli adam, bir yolcu uçağını kaçırdıktan sonra fidye parasını alıp paraşütle atladı ve bir daha hiç bulunamadı. FBI'ın yıllarca yürüttüğü soruşturma bile bu gizemi tamamen çözmeye yetmedi.
Sessiz başlayan yolculuk bir anda kaçırılma olayına döndü
24 Kasım 1971’de kendisini “Dan Cooper” olarak tanıtan bir adam, Portland’dan Seattle’a giden Northwest Orient Airlines uçağına bindi. Tanıklara göre sakin, düzgün giyimli ve dikkat çekmeyen biriydi. Koyu takım elbise, beyaz gömlek, ince kravat ve güneş gözlüğü taktığı belirtiliyordu.
Uçak havalandıktan kısa süre sonra hostese çantasında bomba olduğunu söyledi. Cooper’ın uçuş boyunca panik yaratmadan, oldukça sakin bir tavırla konuştuğu aktarıldı.
Fotoğraf: FBI tarafından çizilen DB Cooper olarak bilinen kişinin portresi.
200 bin dolar para ve dört paraşüt istedi: Fidye talebi kabul edildi
Cooper, yetkililerden 200 bin dolar nakit para ve dört paraşüt istedi. O dönem için oldukça büyük olan bu fidye talebi kabul edildi. Uçak Seattle’a indiğinde yolcular serbest bırakıldı ve istenen para uçağa teslim edildi.
Yetkililer, yolcuların güvenliği nedeniyle Cooper’ın taleplerini yerine getirmeyi kabul etti. Böylece tarihin en gizemli uçak kaçırma olaylarından biri başlamış oldu.
Fotoğraf: DB Cooper tarafından talep edilen ancak hiç kullanılmayan paraşütlerden biri.
Cooper uçaktan atladı ve kayıplara karıştı
Yolcular indikten sonra uçak yeniden havalandı. Cooper, pilotlardan Meksika yönüne uçmalarını istedi. Gece saatlerinde, yağmurlu hava koşullarında uçağın arka merdivenini açtı.
Boeing 727 model uçakların arka kısmındaki merdiven sistemi, uçak havadayken de açılabiliyordu. Yetkililere göre Cooper bu teknik detayı biliyor olabilir. Çünkü bu özellik, onun uçaktan paraşütle atlayarak kaçabilmesini mümkün kıldı.
Cooper, yanında aldığı para ve paraşütle uçaktan atladı. Ancak atlayış sırasında hava şartlarının oldukça kötü olduğu belirtiliyordu. Gece karanlığı, yağmur ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle birçok uzman onun hayatta kalmasının zor olduğunu düşünüyor.
O andan sonra ise kendisinden bir daha haber alınamadı.
Fotoğraf: 1971’de D. B. Cooper’a verilen paraşütlerden birini taşıyan kanvas çanta. Cooper toplam dört paraşüt istemişti; bunlardan ikisiyle birlikte atladı. Atladığı paraşütlerden biri ise eğitim amaçlı kullanılan ve dikilerek kapatılmış bir paraşüttü. Geriye kalan paraşütlerden birinin iplerini, çaldığı para dolu çantayı bağlamak için kullandı.
Nehir kıyısında fidye parasının bir kısmı bulundu
Olaydan yaklaşık dokuz yıl sonra, 1980’de bir çocuk nehir kıyısında çürümüş halde bazı banknotlar buldu. Yapılan incelemede bu paraların fidye için verilen paralar olduğu ortaya çıktı.
Bulunan banknotlar soruşturmada önemli bir gelişme olarak değerlendirilse de, Cooper’ın akıbetine dair kesin bir yanıt vermedi. Paranın nehir kenarına nasıl ulaştığı ise hâlâ tartışılıyor.
Fotoğraf: 1980'de ele geçirilen ve fidye paralarının seri numaralarıyla eşleşen paralar.
FBI yıllarca iz sürdü ama ne olduğu çözülemedi
Olayın ardından FBI tarihin en büyük soruşturmalarından birini başlattı. Soruşturmaya “NORJAK” adı verildi. Bu isim, “Northwest Hijacking” (Northwest uçak kaçırma olayı) ifadesinin kısaltması olarak kullanıldı.
Binlerce kişi şüpheli olarak incelendi, fidye parasının seri numaraları takip edildi ve geniş çaplı aramalar yapıldı.
Ancak tüm araştırmalara rağmen Cooper’ın kimliği kesin olarak belirlenemedi. Yetkililer ne kendisine ne de paraşütüne ulaşabildi. Bu durum, olayı yıllar içinde modern tarihin en büyük gizemlerinden biri hâline getirdi.
Fotoğraf: D. B. Cooper uçak bileti.
İsmi bile bir gizeme dönüştü
Uçağı kaçıran kişi kendisini “Dan Cooper” olarak tanıttı. Ancak olay basına yansıdıktan sonra ismi yanlışlıkla “D. B. Cooper” olarak yayıldı. Gerçek kimliği hiçbir zaman belirlenemediği için, bugün hâlâ hangi ismi kullandığı bile kesin olarak bilinmiyor.
Buna rağmen “D. B. Cooper” adı kısa sürede dünya çapında ün kazandı ve olay bu isimle tarihe geçti.
Fotoğraf: Araştırmacıların Cooper'ın nereye indiğini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan harita.
Olay sonrası uçaklar değiştirildi
D. B. Cooper vakası yalnızca bir gizem olarak kalmadı, havacılık güvenliğini de etkiledi. Olayın ardından Boeing 727 uçaklarına “Cooper vane” adı verilen özel bir sistem yerleştirildi.
Bu sistem sayesinde uçağın arka merdiveninin uçuş sırasında açılması engellendi. Böylece benzer bir kaçışın tekrar yaşanmasının önüne geçilmeye çalışıldı.
Dosya kapandı ama gizem sürüyor
FBI, yıllar süren soruşturmanın ardından 2016’da resmi araştırmayı sonlandırdı. Buna rağmen D. B. Cooper vakası hâlâ kitaplara, belgesellere ve filmlere konu olmaya devam ediyor.
Bazıları Cooper’ın atlayış sırasında hayatını kaybettiğini düşünürken, bazıları ise kaçmayı başarıp yıllarca normal bir yaşam sürdüğüne inanıyor. Ancak bugün bile kesin olarak bilinen tek şey, bir adamın yolcu uçağından paraşütle atladığı ve bir daha asla bulunamadığı.
Fotoğraf: Uçak kaçırma sırasında Cooper, atlamadan önce çıkardığı bu siyah JC Penney kravatını takıyordu; bu kravat daha sonra FBI'ya bir DNA örneği sağladı.