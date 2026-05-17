FBI davayı çözemedi: Yolcu uçağını kaçırdı, fidye parasını aldı ve paraşütle atlayıp ortadan kayboldu

200 bin dolar para ve dört paraşüt istedi: Fidye talebi kabul edildi

Cooper, yetkililerden 200 bin dolar nakit para ve dört paraşüt istedi. O dönem için oldukça büyük olan bu fidye talebi kabul edildi. Uçak Seattle’a indiğinde yolcular serbest bırakıldı ve istenen para uçağa teslim edildi.

Yetkililer, yolcuların güvenliği nedeniyle Cooper’ın taleplerini yerine getirmeyi kabul etti. Böylece tarihin en gizemli uçak kaçırma olaylarından biri başlamış oldu.

Fotoğraf: DB Cooper tarafından talep edilen ancak hiç kullanılmayan paraşütlerden biri.