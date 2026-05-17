        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!

        Trendyol Süper Lig'de bu sezonu 2. tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, 34. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

        Chobani Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

        Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yine Göle yönetiminde sahada olacak.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de maçta oynayamayacak.

        EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU

        Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.

        Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

        İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

        Fenerbahçe, geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü.

        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
