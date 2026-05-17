Kasımpaşa'da bankta oturan kişiyi 'yan baktın' diyerek bıçaklayan şüpheli tutuklandı

KASIMPAŞA'da parkta bankta oturan Muharrem Ç. (23), yanına oturan Batuhan A. (23) tarafından karnından bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı. Muharrem Ç.'yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenilen Batuhan A. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)