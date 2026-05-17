Ömer Bayram: Virgil van Dijk'ın Galatasaray'a gelmesini çok isterim

2018-2022 yılları arasında Galatasaray'da oynayan ve 1. Lig temsilcisi Sarıyer'de top koşturan 34 yaşındaki sol bek Ömer Bayram, HT Spor Hafta Sonu programında Kevser İme Şahin'in sorularını yanıtladı.

"G.SARAY, BAYERN MÜNİH OLMA YOLUNDA GİDİYOR"

Bana göre Türkiye’nin Bayern Münih’i olma yolunda gidiyor. İzlediğim maçlardan da çok keyif alıyorum. Ülkemize çok şey katıyor ve zaten hep kattı. Galatasaray benim için önemli ve ayrı bir yere sahip.

🔹 "Bayern Münih’i olma yolunda"



🎙️ Ömer Bayram: Bana göre Türkiye’nin Bayern Münih’i olma yolunda gidiyor. İzlediğim maçlardan da çok keyif alıyorum. Ülkemize çok şey katıyor ve zaten hep kattı. Galatasaray benim için önemli ve ayrı bir yere sahip.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/JRpTGEAC2j — HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026

"BENİM HAYALİM G.SARAY'DA OYNAMAKTI"

Çok değerli anılar biriktirdim. O konuda benim için Galatasaray’ın yeri farklı. Çünkü Hollanda’da doğdum. Bir gurbetçi olarak Galatasaray’ın başarılarını orada gördük. Bizi hep orada gururlandırdı. Hollanda’da Galatasaraylı olduğunu söylediğin anda her zaman olumlu tepkiler alıyordun. Çünkü herkes Galatasaray’ı biliyordu. Bu da bizi çok mutlu ediyordu. Benim hep hayalim Galatasaray’da oynamaktı.

REKLAM

🔹 "Hollanda’da Galatasaraylı olduğunu söylediğin anda"



🎙️ Ömer Bayram: Çok değerli anılar biriktirdim. O konuda benim için Galatasaray’ın yeri farklı. Çünkü Hollanda’da doğdum. Bir gurbetçi olarak Galatasaray’ın başarılarını orada gördük. Bizi hep orada gururlandırdı.… pic.twitter.com/EXFzRNw3Nm — HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026

"FATİH TERİM KARŞINA GELDİĞİNDE..."

Hollanda’da doğup büyüdüm ve Florya’nın kapısından girdim. Fatih Terim ile karşılaşmak falan… Kendini sanki bir hayalin içindeymiş gibi hissediyorsun. Çünkü hep uzaktı. Hollanda’dan izlediğimizde çok uzak görünüyordu. Ama istikrarla bunu başardım. İlk gün sanki bir filmin içindeydim.

Bir hayalin içindesin ve her şey çok hızlı oluyor. Bir anda Fatih Terim karşına geldiğinde her şey sanki yavaşlıyor, hiçbir ses duymuyorsun ve bir anda kitleniyorsun. Ben de öyle bir an yaşadım.

🔹 "Bir anda Fatih Terim karşına geldiğinde"



🎙️ Ömer Bayram: Hollanda’da doğup büyüdüm ve Florya’nın kapısından girdim. Fatih Terim ile karşılaşmak falan… Kendini sanki bir hayalin içindeymiş gibi hissediyorsun. Çünkü hep uzaktı. Hollanda’dan izlediğimizde çok uzak görünüyordu.… pic.twitter.com/QmikNzvSV3 — HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026

"VAN DIJK'IN GELMESİNİ ÇOK İSTERİM"

Biz aramızda zaten konuşuyoruz. Ama şu an benim bir şey söylemem hem Virgil van Dijk hem de Galatasaray için doğru olmaz. Ama Galatasaray öyle bir döneme girdi ki alamayacağı oyuncu yoktur. Virgil van Dijk da bunlardan biridir. Gelmesini hem arkadaşı hem de taraftar olarak çok isterim. Onu zaten bu yüzden gaza getirmek istiyorum. Arkadaş olarak da taraftar olarak da aramızda bir bağ olduğu için çok isterim.

🔹 “Van Dijk’ı gaza getirmek istiyorum”



🎙️ Ömer Bayram: Biz aramızda zaten konuşuyoruz. Ama şu an benim bir şey söylemem hem Virgil van Dijk hem de Galatasaray için doğru olmaz. Ama Galatasaray öyle bir döneme girdi ki alamayacağı oyuncu yoktur. Virgil van Dijk da bunlardan… pic.twitter.com/w71sqKFueY — HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026

"VAN DIJK'LA BERABER BULAŞIK YIKADIK"

Çocukluğumuz beraber geçti. Aynı semttendik. Dolu dolu sokakta top oynayarak büyüdük. İlk kez birlikte bir iş yerinde çalıştık. Bir restoranda beraber bulaşık yıkadık.

🤝 Ömer Bayram ile Virgil van Dijk dostluğu



🎙️ Ömer Bayram: Çocukluğumuz beraber geçti. Aynı semttendik. Dolu dolu sokakta top oynayarak büyüdük. İlk kez birlikte bir iş yerinde çalıştık. Bir restoranda beraber bulaşık yıkadık.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/qdryfK5r5R — HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026

"NOA LANG TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI"

Galatasaray’a gelen, burayı gören ve hisseden biri kolay kolay ayrılmak istemez. Kendisi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ama oyuna girdiğinde, oynadığında her an bir şey yapabileceğini herkes görüyor. Çünkü özel bir oyuncu. Bu konuda kendini zaten ispatladı. Ben kalmasını istiyorum. Takıma renk de katıyor. Bence kendini daha yüzde 100 gösterebilmiş değil.