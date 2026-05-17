        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tekirdağ'da bir iş merkezinde silahlı çatışma çıktı: 2 polis şehit düştü! | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da bir iş merkezinde silahlı çatışma çıktı: 2 polis şehit düştü!

        Tekirdağ'da bir iş merkezine yapılan silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte 2 polis memuru şehit oldu, teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.

        İHA'daki habere göre olay; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        2 POLİS AĞIR YARALANDI

        Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

        Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        2 POLİS ŞEHİT OLDU

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda meydana gelen çatışmada yaralanan polislerin şehit olduğunu bildirdi. Paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" denildi.

        Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

        Konya'da, C.D., tartıştığı, babası Gökhan Dinçer ve annesi Nazife Dinçer'i bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı C.D., evine yakın sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

