ABD heyetinden sıra dışı güvenlik önlemi: Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e 8,5 yıl aradan sonra yaptığı tarihi ziyaretin ardından, Amerikan heyetinin Çinli yetkililer tarafından kendilerine verilen tüm materyalleri çöpe attığı öne sürüldü.

Trump'a eşlik eden ABD'li personel ve basın mensuplarının, cuma günü Air Force One'a binmeden önce Çinli yetkililer tarafından kendilerine verilen materyalleri çöpe attığı bildirildi.

Amerikalı yetkililer ve Beyaz Saray muhabirleri; Çin tarafından verilen tek kullanımlık telefonlar, akreditasyon kartları ve yakaya takılan rozetler dahil olmak üzere seyahat boyunca topladıkları çeşitli eşyaları attı.

ABD basınının Beyaz Saray muhabirinden edindiği bilgiye göre, söz konusu materyaller Pekin Başkent Havalimanı'ndan ayrılış öncesinde, uçağın merdivenlerinin yakınına yerleştirilen bir çöp kutusuna bırakıldı.

"ÇİN MENŞEİLİ HİÇBİR EŞYANIN UÇAĞA ALINMASINA İZİN VERİLMEDİ"

New York Post'un Beyaz Saray muhabiri Emily Goodin, X platformundaki paylaşımında, "Çin'den gelen hiçbir şeye uçakta izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

Goodin paylaşımında, "Air Force One'ın Pekin'den ayrılması öncesinde, ABD heyetinin tamamı Çinli ev sahipleri tarafından kendilerine verilen her türlü eşyayı elden çıkardı. Hediyeler, rozetler, pinler ve hatıra amaçlı verilen tüm materyaller, olay yerindeki bir çöp kutusuna atıldı. Talimat kesindi; Çin menşeli hiçbir eşyanın uçağa alınmasına izin verilmedi." ifadelerini kullandı.