Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD heyetinden sıra dışı güvenlik önlemi: Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı | Dış Haberler

        ABD heyetinden sıra dışı güvenlik önlemi: Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı

        ABD Başkanı Trump'ın tarihi Pekin ziyareti sonrası ABD heyetinin, Çinli yetkililer tarafından verilen telefon, rozet ve hediyeleri Air Force One'a binmeden önce çöpe attığı öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 17:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e 8,5 yıl aradan sonra yaptığı tarihi ziyaretin ardından, Amerikan heyetinin Çinli yetkililer tarafından kendilerine verilen tüm materyalleri çöpe attığı öne sürüldü.

        Trump'a eşlik eden ABD'li personel ve basın mensuplarının, cuma günü Air Force One'a binmeden önce Çinli yetkililer tarafından kendilerine verilen materyalleri çöpe attığı bildirildi.

        REKLAM

        Amerikalı yetkililer ve Beyaz Saray muhabirleri; Çin tarafından verilen tek kullanımlık telefonlar, akreditasyon kartları ve yakaya takılan rozetler dahil olmak üzere seyahat boyunca topladıkları çeşitli eşyaları attı.

        ABD basınının Beyaz Saray muhabirinden edindiği bilgiye göre, söz konusu materyaller Pekin Başkent Havalimanı'ndan ayrılış öncesinde, uçağın merdivenlerinin yakınına yerleştirilen bir çöp kutusuna bırakıldı.

        "ÇİN MENŞEİLİ HİÇBİR EŞYANIN UÇAĞA ALINMASINA İZİN VERİLMEDİ"

        New York Post'un Beyaz Saray muhabiri Emily Goodin, X platformundaki paylaşımında, "Çin'den gelen hiçbir şeye uçakta izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

        Goodin paylaşımında, "Air Force One'ın Pekin'den ayrılması öncesinde, ABD heyetinin tamamı Çinli ev sahipleri tarafından kendilerine verilen her türlü eşyayı elden çıkardı. Hediyeler, rozetler, pinler ve hatıra amaçlı verilen tüm materyaller, olay yerindeki bir çöp kutusuna atıldı. Talimat kesindi; Çin menşeli hiçbir eşyanın uçağa alınmasına izin verilmedi." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorlu'da çatışma; 2 polis yaralı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"