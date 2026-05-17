Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor: İşte 4 maçın canlı skoru!

Trendyol Süper Lig’de 36. ve son hafta heyecanında gözler, küme düşecek son takıma çevrildi. Fatih Karagümrük ile Kayserispor’un ardından bir ekip daha Süper Lig’e veda edecek.

Küme düşme tehlikesi bulunan takımlardan 29 puanlı Antalyaspor sahasında Kocaelispor ile, 31 puanlı Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde 32 puana sahip Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk ediyor. Aynı puandaki Eyüpspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor.

İşte düşme hattındaki dört maçında canlı anlatımı ve olası küme düşme senaryoları:

OLASI SONUÇLARA GÖRE KÜME DÜŞME SENARYOLARI;

Antalyaspor, Kocaelispor karşısında kazanamazsa doğrudan küme düşecek.

Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un puanları eşitlenirse küme düşen takım Kasımpaşa olacak.

Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor’un aynı puanda kaldığı üçlü averaj ihtimalinde düşecek ekip Eyüpspor olacak.

Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oluşacak üçlü averajda da küme düşen takım Eyüpspor olacak.

Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’nın puan eşitliği halinde küme düşecek takım Kasımpaşa olacak.

Gençlerbirliği’nin kazanması, Antalyaspor ile Kasımpaşa’nın aynı puanda kalması durumunda Kasımpaşa ikili averajla düşecek.

Antalyaspor, ikili averajlarda rakiplerine karşı avantajlı konumda bulunuyor.