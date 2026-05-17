Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor: İşte 4 maçın canlı skoru!

        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor: İşte 4 maçın canlı skoru!

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında ligden düşecek son takımın belirleneceği maçlarda Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor kümede kalma savaşı veriyor. Süper Lig'e veda edecek son takım oynanan maçlarla belli oluyor. İşte kritik dört karşılaşmanın canlı anlatımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 19:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!

        Trendyol Süper Lig’de 36. ve son hafta heyecanında gözler, küme düşecek son takıma çevrildi. Fatih Karagümrük ile Kayserispor’un ardından bir ekip daha Süper Lig’e veda edecek.

        Küme düşme tehlikesi bulunan takımlardan 29 puanlı Antalyaspor sahasında Kocaelispor ile, 31 puanlı Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

        Ligde 32 puana sahip Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk ediyor. Aynı puandaki Eyüpspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor.

        İşte düşme hattındaki dört maçında canlı anlatımı ve olası küme düşme senaryoları:

        REKLAM

        OLASI SONUÇLARA GÖRE KÜME DÜŞME SENARYOLARI;

        Antalyaspor, Kocaelispor karşısında kazanamazsa doğrudan küme düşecek.

        Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un puanları eşitlenirse küme düşen takım Kasımpaşa olacak.

        Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor’un aynı puanda kaldığı üçlü averaj ihtimalinde düşecek ekip Eyüpspor olacak.

        Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oluşacak üçlü averajda da küme düşen takım Eyüpspor olacak.

        Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’nın puan eşitliği halinde küme düşecek takım Kasımpaşa olacak.

        Gençlerbirliği’nin kazanması, Antalyaspor ile Kasımpaşa’nın aynı puanda kalması durumunda Kasımpaşa ikili averajla düşecek.

        Antalyaspor, ikili averajlarda rakiplerine karşı avantajlı konumda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Kasten öldürmeden" aranan şahıs dron takibiyle kamyonette yakalandı

        Adana'da "kasten öldürme" suçundan 4 yıldır aranan firari şüpheli, jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı. Takibe alınan kamyon durdurulurken, operasyon anı nefes kesti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"