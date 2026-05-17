Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor, 2-0 öndeyken 81. dakikada Fenerbahçe'ye karşı 3-2 geriye düştü. 86'da oyuna giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getirdi ve Eyüpspor'u ligde tuttu. Süper Lig'den düşen son takım ise Antalyaspor oldu.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düşerken, 68, 79 ile 82. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti. Konuk ekip 87’de yeniden eşitliği sağladı ve mücadele 3-3’lük skorla tamamlandı.
EYÜPSPOR, 5 HAFTADA 11 PUANLA LİGDE KALDI
Bu beraberlikle birlikte son 5 haftada 11 puan toplayan ikas Eyüpspor, 33 puanla Süper Lig'de kalmayı başardı.
FENERBAHÇE SEZONU 74 PUANLA TAMAMLADI!
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunu 74 puanla 2. bitirdi. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonuna 80 puan elde ederken, Fenerbahçe'nin kendi tarihinde rekor puana sahip olduğu 2023-2024 sezonunda 99 puanı hanesine yazdırarak yine 2. olmuştu.
Bir sonraki sezonu 84 puanla kapatan sarı-lacivertliler, bu sezon ise bu puanın 10 puan gerisinde 74 puanda yine ligi ikinci sırada tamamladı.