Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor, 2-0 öndeyken 81. dakikada Fenerbahçe'ye karşı 3-2 geriye düştü. 86'da oyuna giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getirdi ve Eyüpspor'u ligde tuttu. Süper Lig'den düşen son takım ise Antalyaspor oldu.

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor gol düellosu şeklinde geçen maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirdi ve müsabaka bu skorla bitince kümede kalmayı başardı.

        Sarı-lacivertliler, ilk yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düşerken, 68, 79 ile 82. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti. Konuk ekip 87’de yeniden eşitliği sağladı ve mücadele 3-3’lük skorla tamamlandı.

        EYÜPSPOR, 5 HAFTADA 11 PUANLA LİGDE KALDI

        Bu beraberlikle birlikte son 5 haftada 11 puan toplayan ikas Eyüpspor, 33 puanla Süper Lig'de kalmayı başardı.

        FENERBAHÇE SEZONU 74 PUANLA TAMAMLADI!

        Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunu 74 puanla 2. bitirdi. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonuna 80 puan elde ederken, Fenerbahçe'nin kendi tarihinde rekor puana sahip olduğu 2023-2024 sezonunda 99 puanı hanesine yazdırarak yine 2. olmuştu.

        Bir sonraki sezonu 84 puanla kapatan sarı-lacivertliler, bu sezon ise bu puanın 10 puan gerisinde 74 puanda yine ligi ikinci sırada tamamladı.

