        Otomobilde dengeler değişiyor: Yerli modeller yükselişte

        Otomobilde dengeler değişiyor: Yerli modeller yükselişte

        Son yıllarda kan kaybeden yerli araç satışları, 2026'da yükselişe geçti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yılın ilk 4 ayında toplam otomobil satışları yüzde 6 ve ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, yerli otomobil satışlarında ise yüzde 6 oranında artış yaşandı. Bu sonuçlar ile birlikte, Ocak-Nisan döneminde satılan araçların yüzde 35'i yerli modellerden oluştu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise söz konusu oran yüzde 30'un altına inmişti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:13 Güncelleme:
        Yerli otomobiller yükselişe geçti

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 4 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 448 bin 428 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 15 gerileyerek 250 bin 276 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 455 bin 526 adedi buldu.

        Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ağır ticari araç grubunda yüzde 20, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 17 arttı.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs-midibüs grubunda yüzde 70 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

        OTOMOBİL İHRACATINDA SERT DÜŞÜŞ

        Yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 9 geriledi ve 300 bin 718 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 15 oranında arttı.

        Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 4 bin 66 adet olarak gerçekleşti.

        Ocak-Nisan ayında gerçekleşen 142 bin 846 adet otomobil ihracatı, son 10 yılın en düşük verisi olarak OSD verilerine yansıdı.

        SEKTÖR İHRACATI DOLAR BAZINDA ARTIŞTA

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 13.8 milyar dolara ulaşırken, yüzde 18’lik pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre ilk dört aylık dönemde otomobil ihracatı 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 3.5 milyar dolar oldu. OİB verilerine göre, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 8 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.

        2026’nın ilk dört ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 382 bin 124 adet düzeyinde gerçekleşti.

        Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 oranında gerileme yaşandı ve 290 bin 870 adet oldu.

        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 6, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 9 artış yaşanırken, ağır ticari araç pazarında yüzde 7 gerileme görüldü.

        YERLİ ARAÇLARIN PAYI ARTIYOR

        2026’nın ilk çeyreğinde iç pazarda yerlilik oranı da dikkat çekiyor. Bundan 1 yıl önce ithal otomobillerin payı yüzde 70'lerde seyrederken, 2026 başından itibaren bu oran yüzde 60'lara inmiş durumda. Bir diğer deyişle, pazardaki yerlilik oranı geçen yılın üzerine çıkmaya başladı.

        Öyle ki, OSD raporuna göre, Ocak-Nisan ayında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomobil satışları yüzde 6, ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, yerli otomobil satışlarında yüzde 6 oranında artış görüldü.

        Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç (minibüs+kamyonet) pazarında ithalatın payı ise yüzde ise 76 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında toplam hafif ticari araç satışları yüzde 9, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 5 ve yerli hafif ticari araç yüzde 23 oranlarında arttı.

