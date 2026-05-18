15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 15 yaşındaki Hülya Asar evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili Asar'ın yakınlarının ifadesi alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:12
Diyarbakır'da acı olay, 15 Mayıs’ta, Çınar ilçesine bağlı kırsal Harabe Mahallesi’nde bir evde meydana geldi.
YAKINLARI HAREKETSİZ BULDU
Sabah saatlerinde Hülya Asar’ı (15) yerde hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
KARNINDAN SİLAHLA VURULDU
DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Asar’ın karnından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
SİLAHA EL KONULDU
Asar’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Asar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
