        Haberler Yaşam 18-24 Mayıs haftalık burç yorumları

        Bu hafta Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte hızlı kararların yerini daha sağlam ve kalıcı adımlar alıyor. 19 Mayıs'ta Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi ilişkilerde duygusallığı artırırken, 21 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçişi iletişimi hızlandırıyor. Peki 18 – 24 Mayıs haftasında burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        18 Mayıs 2026 - 10:18
        18-24 Mayıs haftasında gökyüzündeki tempo değişiyor. 18 Mayıs’ta Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle birlikte hızlı kararlar yerine kalıcı adımlar öne çıkıyor.

        19 Mayıs’ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor; ilişkilerde daha duygusal, korumacı ve aidiyet arayan bir enerji hakim.

        21 Mayıs’ta Güneş’in İkizler burcuna geçişiyle birlikte iletişim trafiği hızlanıyor, haberler, mesajlar, kısa yolculuklar ve sosyal hareketlilik artıyor. Peki 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

        Sevgili Koçlar, maddi konular gündeminizde olabilir. Harcamalarınızı kontrol ederken bir yandan da kendinizi daha güvende hissetmek isteyeceksiniz.

        Sevgili Boğalar, Mars burcunuza geçerken enerjiniz yükseliyor. Ancak öfkenizi içinize atmak yerine doğru şekilde ifade etmeye dikkat edin.

        Sevgili İkizler burçları, Güneş’in burcunuza geçmesiyle birlikte sahne sizin oluyor. Yeni başlangıçlar, görüşmeler ve dikkat çeken gelişmeler yaşayabilirsiniz.

        Sevgili Yengeçler, Venüs burcunuza geçiyor ve cazibeniz yükseliyor. İlişkilerde daha sıcak, duygusal ve romantik etkiler hakim.

        Sevgili Aslanlar, sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni insanlar tanıyabilir, arkadaş ortamlarından güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

        Sevgili Başaklar, kariyer alanınızda kalıcı adımlar atabileceğiniz bir hafta. Fakat üstlerle iletişimde sakin ve net olmaya çalışın.

        Sevgili Teraziler, yeni fikirler ve yeni planlar gündeme geliyor. Eğitim, seyahat ya da uzaklarla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

        Sevgili Akrepler, duygusal ilişkilerde güç savaşlarından kaçınmanız gerekebilir. Maddi paylaşımlar ve ortak konular dikkat çekebilir.

        Sevgili Yaylar, ilişkiler alanınız oldukça aktif. Partnerinizle daha ciddi konuşmalar yapabilir, bağları güçlendirebilirsiniz.

        Sevgili Oğlaklar, günlük düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz. İş, sağlık ve rutinlerle ilgili konularda daha disiplinli olmanız gerekebilir.

        Sevgili Kovalar, aşk hayatınız ve yaratıcılığınız canlanıyor. Flörtler, hobiler ve sizi mutlu eden konular ön plana çıkabilir.

        Sevgili Balıklar, ev ve aile konuları bu hafta daha önemli hale geliyor. Duygusal olarak kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz.

