Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya sitem: Dostluk yalanmış - Magazin haberleri

        Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya sitem: Dostluk yalanmış

        Nazan Öncel, geçtiğimiz aylarda 'Erkekler de Yanar' şarkısında düet yaptığı yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya yönelik sert ifadeler kullanarak dostluk vurgusu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 08:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dostluk yalanmış"

        Dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Nazan Öncel, şarkı aralarında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yakın zamanda Sezen Aksu ile 'Erkekler de Yanar' isimli şarkıda düet yapan Öncel, sahneden Aksu'ya yönelik eleştirel ifadeler kullandı.

        "YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL YA DA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN"

        Konser sırasında duygularını dile getiren Nazan Öncel, Sezen Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunarak, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" dedi.

        REKLAM

        Öncel'in bu çıkışı, iki isim arasındaki dostluk bağlarının zayıfladığına dair yorumlara neden oldu.

        Öte yandan 16 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, geçtiğimiz aylarda sevenlerini heyecanlandırmıştı.

        Sezen Aksu, yıllar sonra yakın arkadaşı Nazan Öncel ile yaptığı düet ile sevenleriyle buluşmuştu. İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı 'Erkekler de Yanar' şarkısını yeniden yorumlamıştı. Şarkı, 3 Nisan'da müzikseverlerle buluşmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rehin alınan taksicinin cesur müdahalesi kamerada

        Gaziantep'in Araban ilçesinde kız arkadaşı Gülbahar Y.'yi (36) kaçırdığı öne sürülen, silah zoruyla şoförünü tehdit ettiği taksiyle kent merkezine gelen Semih Ç. (31) operasyonla yakalandı. Taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ın (58) operasyon sırasında Semih Ç.'nin pompalı tüfeğini almaya çalıştığı anlar...
        #nazan öncel
        #sezen aksu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!