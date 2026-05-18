Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya sitem: Dostluk yalanmış

Dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Nazan Öncel, şarkı aralarında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yakın zamanda Sezen Aksu ile 'Erkekler de Yanar' isimli şarkıda düet yapan Öncel, sahneden Aksu'ya yönelik eleştirel ifadeler kullandı.

"YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL YA DA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN"

Konser sırasında duygularını dile getiren Nazan Öncel, Sezen Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunarak, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" dedi.

Öncel'in bu çıkışı, iki isim arasındaki dostluk bağlarının zayıfladığına dair yorumlara neden oldu.

Öte yandan 16 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, geçtiğimiz aylarda sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Sezen Aksu, yıllar sonra yakın arkadaşı Nazan Öncel ile yaptığı düet ile sevenleriyle buluşmuştu. İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı 'Erkekler de Yanar' şarkısını yeniden yorumlamıştı. Şarkı, 3 Nisan'da müzikseverlerle buluşmuştu.