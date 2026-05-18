Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali önceki akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti. Gecenin galibi, 'Bangaranga' şarkısıyla kazandığı 516 puanla Bulgaristan temsilcisi Dara oldu. Filistin'de soykırım yapan İsrail, tepkilere rağmen 343 puanla 2'nci oldu. Romanya 296 puanla 3'üncü, Avustralya 287 puanla 4'üncü ve İtalya da 281 puanla 5'inci oldu.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM "

Şampiyonluğun ardından, Türkiye'den aldığı destek mesajları için Türkçe teşekkür eden Dara, eşinin Türk olduğunu açıkladı. Şarkıcı, "Teşekkürler Türkiye. En yakın zamanda tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, o nedenle tekrar gelmemek ne mümkün?" dedi.

REKLAM

Türk kökenli Farmakolog Dr. Ervin Ivanov ile geçen yıl evlenen Dara, Türkçe öğrenmeye çalıştığını da söyleyerek, "Vaktim olduğunda, neredeyse her hafta biraz çalışıyorum. Bir dahaki sefere röportaj yaptığımızda daha fazla cümle kurarak daha etkileyici olabilirim. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çiftin evlenmelerinin ardından ilişkilerini kamuoyu önünde çok sık sergilemediği gözlemlendi. Ancak ikilinin Eurovision zaferinin ardından kutlama yaparken ve sarılırken görüntülendi.