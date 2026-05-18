Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
İstanbul'da, sabah saatlerinde göğsünden bıçaklanan 21 yaşındaki Kudret Özcan, ambulansla Seyrantepe'de hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından genel cerrahi servisine alınan Özcan, akşam saatlerinde hastanenin 10'uncu katındaki penceresinden aşağı düştü. Acil giriş kapısının önünde hayatını kaybeden Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da olay, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Seyrantepe'de bir hastanede meydana geldi.
BIÇAKLANDI HASTANEYE KALDIRILDI
Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa’da göğsünden bıçaklanan Kudret Özcan (21), olay günü saat 10.50 sıralarında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan’ın ilk müdahalesi hastanede yapıldı.
10'UNCU KATTAN DÜŞTÜ
Müdahalenin ardından 10’uncu kattaki genel cerrahi servisinde tedavi altına alınan Özcan, akşam saatlerinde bulunduğu katın pencere kısmından aşağı düştü.
ACİL GİRİŞ KAPISINDA ÖLDÜ
Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan’ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Kudret Özcan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Özcan’ın poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 8 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.