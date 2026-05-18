Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi’nde, cumartesi günü saat 13.00 sıralarında bir parkta üzeri kanlı bir kişinin yattığını gören çevredekiler, ihbarda bulundu.

"ANNE VE BABAMI ÖLDÜRDÜM, EVDELER"

DHA'daki habere göre bunun üzerine adrese giden polis, kıyafetleri ile eli kanlı olan ve elindeki hafif kesik yarası bulunan Cihan Dinçer ile karşılaştı. Dinçer, polise "Anne ve babamı öldürdüm, evdeler" dedi.

KARI KOCA ÇİFT KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Dinçer’in ifadesi doğrultusunda Benekli Sokak’taki evlerine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye çağırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri giren polis, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veterinerler Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

POLİS SORGUSUNDA KONUŞMADI

Çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cihan Dinçer de gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen Cihan Dinçer'in, poliste susma hakkını kullandığı bildirildi.

ÜÇ KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜ

Dinçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kardeş olan Cihan Dinçer'in, ailenin en küçük ferdi olduğu belirtildi.

KARI KOCA ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsilerinde vücutlarında çok sayıda bıçak yarası olduğu belirlenen ve veteriner olan Nazife Çiğdem ile Gökhan Dinçer çiftinin cenazeleri, dün öğlen Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, çiftin ailesi, yakanları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Dinçer çifti, toprağa verildi.

KATİL EVLAT TUTUKLANDI

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.