Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
Sezonu kupasız kapatarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli teknik adam 13 yıl sonra yeniden İspanyol devinin başına geçecek.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, gelecek sezondan itibaren takımı Jose Mourinho'ya emanet etmeye hazırlanıyor.
Sezonu kupasız kapatan ve hemen hemen her gün yeni bir krizle gündeme gelen İspanyol devi, geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu Portekizli teknik adamla el sıkıştı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; eflatun-beyazlılar, 63 yaşındaki çalıştırıcıyla sözlü olarak anlaşmaya vardı.
Benfica ile sezonu tamamlayan Portekizli teknik adamın, cumartesi günü oynanacak Real Madrid - Athletic Bilbao maçının ardından İspanya'ya gideceği ve Madrid ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Futbolcularla iletişim kurma becerisi yüksek olan Mourinho'nun, son dönemde oyuncular arasındaki sorunlar nedeniyle büyük bir kriz yaşayan Real Madrid'e çare olacağı öne sürüldü.
BENFICA İLE LİGDE MAĞLUBİYET YAŞAMADI!
2025'in eylül ayında Fenerbahçe'den ayrılacak Benfica'nın başına geçen efsane teknik adam, Portekiz ekibiyle ligde çıktığı 30 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
20 galibiyet, 10 beraberlikle namağlup ligi tamamlayan Benfica, buna rağmen 3. olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.
REAL MADRID'LE BİR SEZONDA 100 PUAN TOPLADI
Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırırken, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.
Mourinho söz konusu 3 yılda Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.