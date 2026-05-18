        Ticari gayrimenkulde fiyat artışı, enflasyonu aşamadı

        Ticari gayrimenkulde fiyat artışı, enflasyonu aşamadı

        TCMB, yılın ilk çeyreğine dair Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini açıkladı. Türkiye genelinde ticari gayrimenkul piyasasında hem çeyreklik hem de yıllık bazda nominal artışlar devam ederken, reel fiyatların yatay bir seyir izlediği görüldü

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:57 Güncelleme:
        Enflasyonu aşamadı

        TCMB, 2026'nın ilk çeyreğine dair Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini açıkladı.

        2026 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,0 oranında arttı, reel olarak ise değişim göstermedi.

        Türkiye genelinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,1 oranında yükseldi. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

        EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA

        Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul

        fiyat endeksleri, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9,0, 9,5 ve 8,4

        oranlarında arttı.

        Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde

        29,6, 36,3 ve 29,8 oranlarında artış gösterdi.

