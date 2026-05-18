        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Baba ile oğlunu ayıran kaza... Tünelde trajik son | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!

        Bursa'da, tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybederken, arkasında oturan oğlu 22 yaşındaki C.B. ile diğer sürücü 26 yaşındaki Bilal Ç. yaralandı. Ali Bilensir'in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu ile Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:58
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!

        Bursa'da kaza, dün saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesinde Doğancı Tüneli’nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        BABA İLE OĞLU YOLA SAVRULDU

        DHA'daki habere göre kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan oğlu C.B. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BABA ÖLDÜ OĞLU YARALANDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARMIŞ

        Ali Bilensir’in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

        Bilensir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

        Kazanın ardından, Orhaneli Karagöz Festival Alanı’nda düzenlenen motosiklet etkinliğinin iptal edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

