Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
Bursa'da, tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybederken, arkasında oturan oğlu 22 yaşındaki C.B. ile diğer sürücü 26 yaşındaki Bilal Ç. yaralandı. Ali Bilensir'in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu ile Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi
Bursa'da kaza, dün saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesinde Doğancı Tüneli’nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.
BABA İLE OĞLU YOLA SAVRULDU
DHA'daki habere göre kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan oğlu C.B. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA ÖLDÜ OĞLU YARALANDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARMIŞ
Ali Bilensir’in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Bilensir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ
Kazanın ardından, Orhaneli Karagöz Festival Alanı’nda düzenlenen motosiklet etkinliğinin iptal edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.