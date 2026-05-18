Gelinlik eskiden beyaz değildi! Kraliçe Victoria'dan önce gelinler siyah giyiyordu!

ZENGİNLİĞİN GÖSTERGESİ OLARAK SİYAH

Kulağa tuhaf gelse de, bir dönem siyah gelinlikler oldukça popülerdi. Özellikle İskandinavya bölgesinde ve bazı Avrupa ülkelerinde, kirlenmesi zor olduğu için siyah ve koyu renkli kumaşlar tercih ediliyordu. Ayrıca koyu renk kumaşların üretimi çok daha masraflı olduğu için düğünde siyah giymek güçlü bir statü göstergesiydi.