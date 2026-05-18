Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.367,60 %-1,89
        DOLAR 45,5769 %0,15
        EURO 52,9486 %-0,25
        GRAM ALTIN 6.658,57 %0,21
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,54 %-0,58
        BITCOIN 76.810,00 %-1,83
        GBP/TRY 60,6883 %-0,07
        EUR/USD 1,1623 %-0,02
        BRENT 111,13 %1,71
        ÇEYREK ALTIN 10.886,76 %0,21
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Bayramda çalışanların ücreti nasıl hesaplanır?

        Bayramda çalışanların ücreti nasıl hesaplanır?

        Kamu görevlileri 1,5 gün idari izinli sayılarak kurban bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Bu karar özel sektör çalışanlarını bağlamıyor. Özel sektör işçileri 9 günlük tatil yapabilmek için yıllık izinlerini bayram tatili ile birleştirmek zorundadır. Bayramda çalışan işçilere her gün için 1 günlük ilave ücret ödenmesi gerekir. Hafta tatilinde çalışan işçiye ücret ödemek yerine hafta içinde izin vermek mümkün iken bayramda çalışan işçiye mutlaka ilave ücret ödenmesi gerekir. Peki, bayramda çalışan işçiye ilave ücreti ödenmezse işçi açısından haklı fesih sebebi ortaya çıkar mı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bayramda çalışacak işçilerin haklarını yazdı

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu

        Kurban bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba - 30 Mayıs Cumartesi günlerine rastladı. Bayram tatili Salı günü saat 13:00’te başlayacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlilerinin 1,5 gün idari izinli sayılacağını, böylece bayram tatilinin 9 güne çıkacağını iki hafta önceden açıkladı. Hem çalışanlar, hem de turizm sektörü açıklamanın erken yapılmasından memnun kaldı. Tatil planlaması yapmak kolaylaştı.

        Ancak idari izin kararı kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. Özel sektör iş yerleri açısından hiçbir önemi bulunmuyor. Peki, özel sektörde çalışanlar da 9 gün bayram tatili yapabilir mi? Evet ama yıllık izinle birleştirmek suretiyle yapabilirler. İş Kanununa göre yıllık ücretli izin süreleri, işçi ve işverenin anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. Kanunda 2016 yılında yapılan değişiklik uyarınca yıllık iznin bir kısmı 1 günlük sürelere de bölünebilir hale geldi. Özel sektörde çalışan işçilerin kurban bayramında 9 gün tatil yapabilmesi için yıllık izninin bir kısmı ile bayram tatilini birleştirmesi gerekir.

        REKLAM

        Özel sektörde çalışan işçilerin bir kısmı bayram tatili yapabilirken, bir kısmı bayram tatilinde kısmen veya her gün çalışmak zorunda kalacak. İş Kanunu uyarınca, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye, çalıştıkları her gün için bir günlük ilave ücret ödenmesi gerekiyor. İşçi bayramda tam gün değil, yarım saat çalışsa bile bir günlük ilave ücrete hak kazanır.

        BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

        İlave ücret sadece arife günü ile bayram günleri çalışanlara verilir. Kurban bayramı 26 Mayıs Salı günü saat 13:00’te başlayıp 30 Nisan Cumartesi günü sona ereceği için, bu tarihlerde çalışan işçilere ilave ücret verilecek. Bu sürenin tamamında çalışan işçiye arife gününden başlamak üzere 3,5 gün ilave ücret ödenecek.

        İş Kanununa göre, işçiler 6 gün çalıştıkları takdirde 7. gün hafta tatiline hak kazanırlar. Yedinci günün cumartesi ya da pazartesi olması gerekmez. Önemli olan işçinin aralıksız 6 gün çalışmış olmasıdır. İşçinin 6 günlük çalışmayı izleyen 7. günde kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı vardır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, işçinin hafta tatiline denk gelen bayram çalışması için 1,5 günlük ilave ücret ödenmesi gerekir. Örneğin 23 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznini kullandıktan sonra pazar gününden itibaren aralıksız 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar çalışan bir işçi için 30 Mayıs hafta tatilidir. Bu işçiye bayram çalışması nedeniyle 4 gün ilave ücret ödenmesi gerekir.

        REKLAM

        Aynı işçi hafta tatilini 24 Mayıs Pazar günü yapmış olsaydı ve pazartesi gününden itibaren bayramın son gününe kadar çalışsaydı bu kez 4 gün yerine 3,5 günlük ilave ücret verilmesi gerekecekti.

        BAYRAMDAKİ ÇALIŞMASININ KARŞILIĞI İLAVE ÜCRET ÖDENMEYEN İŞÇİ HAKLI FESİH YAPABİLİR

        İş Kanunu, işverenin hafta tatilinde çalışan veya fazla çalışma yapan işçiye fazla çalışma ücreti vermek yerine çalışma gününde serbest zaman kullandırmasına izin veriyor.

        Ancak, işverenin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere ücret yerine serbest zaman kullandırma hakkı bulunmuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulusal bayramdır. Diğer dini ve milli bayramlar ise “genel tatil günü” kabul edilir. Söz konusu günlerde çalıştırılan işçiye mutlaka hak ettiği ilave ücretin ödenmesi gerekir.

        Her fırsatta vurguluyorum. İş Kanunu açısından işçinin ücretinin süresinde ve eksiksiz ödenmesi en önemli kuraldır. Ücretin süresinde ve eksiksiz ödenmemesi işçi açısından iş sözleşmesini haklı fesih sebebidir. İşçi bu gerekçeyle iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir.

        REKLAM

        Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı halde ilave ücretin ödenmemesi de işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur. Bayramda çalışan işçinin ücretinin ödenmemesi kıdem tazminatını yakmadan iş değiştirmek isteyen işçi için fırsat anlamına gelirken, tecrübeli işçisini kaybetmek istemeyen işveren açısından da risktir.

        TURİZM SEKTÖRÜNDE HAFTA TATİLİ HESABI DEĞİŞTİ

        Kurban bayramında en çok çalışacak özel sektör işçilerinin başında turizm sektörü çalışanları geliyor. Bunların bir kısmının bayram çalışması hafta tatiline denk gelecek. Ancak, geçen yıl çıkartılan kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hafta tatilini hak etme süresinin 4 güne kadar uzatılabilmesine olanak sağlandı. Normalde işçiler 6 gün çalışıp 7. gün hafta tatiline hak kazanırken, turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçiler 10 güne kadar çalıştırılıp 11. gün hafta tatili yaptırılabilecek.

        Kanun, otel sahiplerine, 6 gün yerine 10 güne kadar çalıştırıp 11. gün hafta tatili yaptırabilmesine olanak sağlıyor. Ancak, işveren dilerse bu bayramda çalıştıracağı işçilerin hafta tatilini 6 gün çalışmayı izleyen 7. gün kabul edip, bayrama rastlaması halinde o tarihte 1 gün yerine 1,5 gün ilave ücret ödeyebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 43. Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj gönderdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 43. Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj gönderdi. (AA)

        #kurban bayramı
        #genel tatil
        #ilave ücret
        #Yargıtay
        #kıdem tazminatı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ABD ve Çin'den ortak ticaret mutabakatı
        ABD ve Çin'den ortak ticaret mutabakatı
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti