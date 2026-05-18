Audi 'devler ligine' giriyor! İşte Q9'un kabin detayları

Alman otomobil üreticisi Audi, ilk tam boy SUV modeli yeni Q9’u yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Markanın bugüne kadar ürettiği en büyük otomobil unvanını taşıyacak Q9’un kamuflajları henüz kaldırılmadı. Ancak modelin kabinine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Münih’te düzenlenen özel bir etkinlikte Q9 prototipini yakından inceleme fırsatı bulduk.

Audi tarihinde bazı ilkleri de beraberinde getiren Q9’da tüm kapılar elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor.

Çevre algılama sensörleri ve engel algılama fonksiyonu sayesinde kapılar, dar park alanları gibi yeterli mesafenin bulunmadığı durumlarda hareketini durduruyor.

Sistem aynı zamanda yaklaşan bisikletlileri veya diğer yol kullanıcılarını algılayarak güvenliğe de katkı sağlıyor.

İSTEYENE BUSINESS-CLASS YOLCULUK VAAD EDİYOR

Q9, standart olarak 7 koltuklu düzenle satışa sunulacak. Bununla birlikte model, isteğe bağlı olarak 6 koltuklu oturma düzeniyle de tercih edilebilecek. Uçaklardaki business-class koltuklarına benzer bir konfor sunan tam bağımsız ve elektrikli ikinci sıra koltuklar ise Audi tarihinde ilk kez Q9’da yer alacak.

Araçta kullanılan panoramik cam tavanın da bugüne kadar bir Audi modelinde sunulan en büyük cam tavan olduğu belirtiliyor. Perdesiz tasarlanan bu cam tavan, güneşli günlerde tek tuşla opak hale getirilebiliyor. Araç park halindeyken tavan otomatik olarak opak moda geçerek dışarıdan kabinin görünmesini engelliyor. Araç yeniden çalıştırıldığında ise son kullanılan ayar otomatik olarak geri yükleniyor.

Ambiyans aydınlatmaların entegre edildiği cam tavan, 1.5 metrekarelik yüzey alanına sahip. En üst donanım seviyesinde 84 adet LED, tavanı seçilen ambiyans aydınlatmasına uyumlu biçimde 30 farklı renkten biriyle aydınlatabiliyor.

Q9’da koltuk başlıklarına yerleştirilen hoparlörler dikkat çekerken, koltukların arka bölümlerinde de ambiyans aydınlatmalara yer veriliyor.

KALİTELİ MALZEMELER, TANIDIK TASARIM

Alman markanın SUV ailesindeki amiral gemisi olacak Q9’da malzeme seçimi konusunda da iddialı davranıldığı görülüyor. Yeni kumaş ve ahşap kaplamaların kullanıldığı modelde; alpaka lifi gibi yün bazlı döşemeler, Dinamica mikrofiber, deri ve suni deri kombinasyonları ile nappa deri gibi farklı malzemeler sunuluyor.

Q9’un kabin içindeki kalite algısı konusunda eleştirilebilecek çok fazla nokta bulunmuyor. Ancak söz konusu model, Alman premium bir otomobil üreticisinin en büyük SUV’u olduğunda, insan ister istemez markanın diğer modellerinden daha farklı bir tasarım yaklaşımı bekliyor.

Evet, kalite algısı oldukça yüksek. Fakat genel kokpit tasarımının, dijital gösterge paneli ile multimedya ekranının mimarisi ve arayüzünün Audi’nin alt segmentlerdeki modellerinden daha belirgin biçimde ayrışması beklenebilirdi. Bu tercihin arkasında maliyet kaygılarının bulunduğunu söylemek ise çok da zor değil.

Q7'NİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Özetle Q9 ile Audi, bugüne kadar yer almadığı bir segmentte rekabete dahil olacak. Yaz aylarında kamuflajlarından tamamen kurtulması beklenen Q9 ile birlikte, 20 yıl önce Mercedes’in GLS, 8 yıl önce de BMW’nin X7 ile adım attığı "full-size" SUV sınıfında artık tüm Alman premium markaları boy göstermiş olacak.

Peki, Q9’un tanıtılması Audi’nin bir diğer 7 kişilik SUV modeli Q7’nin geleceğini nasıl etkileyecek? Bu noktada Alman markanın, 2006 yılından bu yana aralıksız satışta olan Q7’den vazgeçmediğini belirtmek gerekiyor. Hatta modelin üçüncü neslinin de yakın dönemde tanıtılması bekleniyor.