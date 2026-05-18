        Haberler Dünya Trump'tan Tahran'a yeni tehdit: Hızlı hareket etse iyi olur, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak | Dış Haberler

        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit: Hızlı hareket etse iyi olur, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak

        ABD Başkanı Trump, İran'ı "Tahran hızlı hareket etse iyi olur, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak" sözleriyle yeniden tehdit etti. Trump'ın bu açıklamasının Pekin'den döner dönmez İran Savaşı konusunda izlenecek yolu görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibinin üst düzey üyeleriyle görüşmesinin ardından yaptığı ifade edildi

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:40
        ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı konusunda izlenecek yolu görüşmek üzere cumartesi günü ulusal güvenlik ekibinin üst düzey üyeleriyle bir araya geldi. CNN'e konuşan konuya yakın bir kaynak, görüşmenin ardından Trump'ın bir gün sonra yaptığı "Tahran hızlı hareket etse iyi olur, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak" açıklamasına dikkat çekti.

        Trump, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        İran için saat işliyor ve hızlı hareket etseler iyi olur, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak. ZAMAN DARALIYOR!"

        CNN'e konuşan kaynağın aktardığına göre toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve özel temsilci Steve Witkoff katıldı. Görüşme, Trump'ın İran ile yakın ilişkilere sahip olan Çin'e gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ardından Washington'a dönmesinden sadece birkaç saat sonra, Virginia'daki golf kulübünde yapıldı.

        Trump'ın, Tahran yönetiminin diplomatik müzakereleri yürütme biçiminden giderek daha fazla rahatsız olduğu ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının küresel petrol fiyatları üzerindeki etkisinden duyduğu memnuniyetsizliğin sürdüğü belirtildi.

        Trump ve ekibinin, Pekin ziyareti sırasında Tahran konusunda nasıl ilerleyeceklerine dair nihai kararı ertelediği ifade edildi. CNN'e konuşan çok sayıda yetkili, yol haritası belirlenmeden önce Trump ile Çin lideri Xi Jinping arasındaki görüşmelerin sonucunun görülmek istendiğini söyledi.

        CNN'in daha önce aktardığına göre Trump, son günlerde İran'a karşı büyük çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılması seçeneğini daha ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

        Kaynaklara göre Trump'ın bu hafta başında savaşla ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

        "PENTAGON YENİ PLANLAR HAZIRLIYOR"

        Görüşmelere yakın kaynaklar, Trump'ın yeni saldırılara onay vermesi ihtimaline karşı Pentagon'un çeşitli askeri hedef planları hazırladığını belirtti. Bu planlar arasında İran'daki enerji tesisleri ve altyapı noktalarına yönelik hedefli saldırılar da bulunuyor. Cumartesi günkü toplantıyı ilk duyuran kuruluş ise Axios oldu.

        CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ve İsrail Başbakanlığı Sözcüsü'ne göre Trump, pazar günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de telefonda görüştü.

        İran cephesinde ise üst düzey yetkililerin geri adım atmaya hazır olduğuna dair yeni bir işaret bulunmuyor. İran medyası, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi’nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da dahil olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle görüştüğünü aktardı. Pakistan, ABD-İran barış görüşmelerinde başlıca arabulucu rolünü üstlenmiş durumda.

        Söz konusu görüşmeler sırasında Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının bölgede istikrarsızlığa yol açtığını savundu. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in "ayrıştırıcı projeler ve güvensizlik ortamı oluşturarak İslam ülkelerini birbirine düşürmeye çalıştığını" söyledi. Pezeşkiyan ayrıca, "İran'ın bölgedeki İslam ülkeleriyle iyi komşuluk temelinde samimi ve istikrarlı ilişkiler kurmayı hedeflediğini" ifade etti.

