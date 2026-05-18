Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılmak için 3 eleme turu oynayacak. Avrupa'nın birçok liginde sezon sona ererken, sarı-lacivertlilerin 2. eleme turundaki ve rakibini elemesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
İlk olarak 2. eleme turunda seribaşı olarak yer alacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında şu takımlar bulunuyor:
Sturm Graz (Avusturya)
Hearts (İskoçya)
Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow)
GÖZLER ASTON VILLA'DA!
İngiliz ekibi Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 sıra içinde bitirmesi halinde ise Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinde değişiklik olacak.
Bu durumda 2. turunda yer alan Bodo/Glimt ve Olympiakos bir üst tura otomatik olarak yükselecek ve Sturm Graz böylece seribaşı olarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasından çıkacak.
Sturm Graz'ın olmadığı senaryoda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.
KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler ilk maçı 21-22 Temmuz 2026'da deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 28-29 Temmuz 2026'da İstanbul'da oynayacak.
3. ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER...
Fenerbahçe, 2. eleme turunu geçmesi halinde 3. eleme turuna yükselecek.
Bu turda Fenerbahçe'nin en olası muhtemel rakipleri (Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıp, Premier Lig'de ilk 4'te yer alması halinde) Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve 2. eleme turunu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya ligi ikincisi olacak.