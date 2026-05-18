Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılmak için 3 eleme turu oynayacak. Avrupa'nın birçok liginde sezon sona ererken, sarı-lacivertlilerin 2. eleme turundaki ve rakibini elemesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sırasıyla 2. eleme, 3. eleme ve play-off turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de büyük ölçüde belli oldu.

        2

        İlk olarak 2. eleme turunda seribaşı olarak yer alacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında şu takımlar bulunuyor:

        3

        Sturm Graz (Avusturya)

        Hearts (İskoçya)

        Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow)

        4

        GÖZLER ASTON VILLA'DA!

        İngiliz ekibi Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 sıra içinde bitirmesi halinde ise Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinde değişiklik olacak.

        5

        Bu durumda 2. turunda yer alan Bodo/Glimt ve Olympiakos bir üst tura otomatik olarak yükselecek ve Sturm Graz böylece seribaşı olarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasından çıkacak.

        6

        Sturm Graz'ın olmadığı senaryoda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.

        7

        KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler ilk maçı 21-22 Temmuz 2026'da deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 28-29 Temmuz 2026'da İstanbul'da oynayacak.

        8

        3. ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER...

        Fenerbahçe, 2. eleme turunu geçmesi halinde 3. eleme turuna yükselecek.

        9

        Bu turda Fenerbahçe'nin en olası muhtemel rakipleri (Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıp, Premier Lig'de ilk 4'te yer alması halinde) Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve 2. eleme turunu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya ligi ikincisi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!

        Boğaziçi A.Ş.'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bir şüphelinin firari konumda olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 isim ise belli oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu