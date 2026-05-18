Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da olduğu 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte toplam 154 kişi adliyeye sevk edildi. 144 şüpheli tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarken 10 kişi savcılıktan adli kontrol ile serbest kaldı. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanırken diğer şüphelilerin mahkemesinin devam ettiği öğrenildi.

"BAHSİ GEÇEN SUÇLARLA ALAKAM YOK"

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Kütahyalı’nın suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı. Aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Adana Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği 252 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Banka hesaplarına gelen ve giden paraların kimlerden, hangi şirketlerden geldiği ve kimlere neden gönderdiği soruldu.

"BU OPERASYONUN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip istemediği sorulan Kütahyalı, “Hayır çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarım anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde Ben bu operasyonun çok doğru bir karar ve isabetli karar olduğunu düşünüyorum” dedi.

MALVARLIĞI SORULDU

Malvarlığı sorulan Rasim Ozan Kütahyalı, “Kendime ait 2009 Model JAGUAR marka aracım, 81 model klasik aracım, 2013 model WV marka CARAVELLA aracım, 2023 model CHERY marka aracım, Range Rover marka 1998 model 1 adet, yine Range Rover marka 2003 model 1 adet aracım vardır. Üsküdar Çengelköy’de yüzde 50'si tarafıma ait bahçe dublex, Sarıyer ilçesinde bulunan şu an ikamet ettiğim bir adet apartman dairesi ve İzmir Göztepe Konak ilçesinde bir apartman dairesi sahibiyim” yanıtını verdi.

“ELEKTRONİK PARA ÖDEME KURULUŞLARINDA HESABIM YOK”

Elektronik para ödeme kuruluşlarında hesabı olup olmadığı sorulan Kütahyalı, “Hayır, elektronik ve dijital para kuruşlarında veya borsasında başkası adına hesabım yoktur ve bu zamana kadar hiç kullanmadım bilmiyorum. Bu işlemlere tamamen yabancıyım" dedi.

MEDYA VE SİYASETTE ROK OLARAK BİLİNİRİM

"Lakabınız var mı" sorusuna ise, “Medya ve siyaset dünyasında ismimin baş harfleri olan R.O.K olarak bilinirim” dedi. "Ticari şirketiniz var mı?" sorusuna ise, "Hayır, bilmem ve böyle ticari işlem faaliyetlerinden çekinirim. Ben yazar yorumcu ve sadece bireysel bir yatırımcıyım” dedi.

“KREDİ KARTLARIMI DÖNDÜRMEK İÇİN PERPA’YA GİTTİM”

2023-2024 yılları arasında farklı kişilerden kendi hesabına gelen toplamda 16 milyon 141 bin 893 TL sorulan Kütahyalı, “Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı. Kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakınımın tavsiyesi üzerine ‘Sen neden bu kadar faiz ödüyorsun git Perpa’ya kartından para çektir düşük faizle öde, bu şekilde kredi kartlarını döndür’ dedi. Bende maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve Perpa’da araştırma yaptığımda bu işleri yapan resmi işyeri vardı. Ben de bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu zamanla bu Mehmet Güneş ve Servet isimli şahıslarla tanıştım bu şahıslarla güven oluştu. Ben de kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşuna ait bir para değildir. Para birçok kez çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan kesinlikle Mehmet Güneş hariç bir başka bir kimseye para çıkışı olmamıştır” şeklinde konuştu.

ÖDEME KURULUŞLARINDAN GELEN 35 MİLYON SORULDU

Emniyette, “MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinizden ve ödeme kuruluşları özet tablosuna göre; hesabınıza SİPAY, ELEKSE, FZYPAY, Birleşik Ödeme, Faturamatik ve ayrıca şüpheli şirket olarak değerlendirilen Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri üzerinden 09.06.2021 - 03.06.2024 tarihleri arasında toplam 192 işlemde 35.201.344,75 TL para girişi olduğu, bu kuruluşlara hesabınızdan herhangi bir para çıkışı bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ödeme kuruluşlarından gelen paralar size hangi amaçla gönderilmiştir?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bir önceki soruda verdiğim cevapta anlattığım gibi bu tutar benim kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Benim kredi kartımdan para çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığım için meblağ aşırı yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarını bilmem bu kuruluşlarında hesabım yoktur. Bu kuruluşları ne iş yaptığımı nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim."

“KART BORÇLARINI DÖNDÜREBİLMEK İÇİN YAPTIM”

Üzerine atılı suçlama kapsamında suçsuz olduğunu söyleyen Kütahyalı, “Yaptığım tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle devam etti zaman zaman gelen tutarları yatırım yaptım altın aldım döviz aldım. Servet Sağlam ve Mehmet Güneş isimli iki esnafa kredi kartım ile sanal kartlarımdan para çektirdim. Perpa isimli çarşıda yan yana olan dükkanlar hep bu işleri yaptırıyordu kamu görevlileri dahil bu işlemleri yaptıranlar oluyordu. Servet Sağlam ve Mehmet Güneş’te bana çeşitli hesaplardan para gönderdiler ben bana para yatıran kişi ya da kişiler ile firmaları tanımıyorum bilmiyorum. Onları muhtemelen Mehmet Güneş ve Servet Sağlam tanımaktadır” dedi.

“HAYATIMDA BAHİSİN İZİNE RASTLANILMAZ”

"Hiçbir suç örgütüne üyeliğim yoktur" diyen Kütahyalı, “Burada belirtilen ve bana isnat edilen bu suçlamaların kenarından bile geçmedim. Hayatımda kesinlikle resmi dahil olsa da bahis oynamadım. Tüm hayatım araştırılısın bahis ve kumarın izine rastlanılmaz . Kripto para cüzdanım yoktur. Elektronik para kuruluşları ile ilgili tek bir hesabım ve para onlara para göndermişliğim yok. Bana para gönderen şahıslar problemli ise bunları Mehmet Güneş ve Servet sağlam bilecektir. Ben sadece bana ödenmesi gereken borcun benim hesabıma gelip gelmemesi ile ilgilindim paranın bana kimden geldiğine bakmadım. Servet veya Mehmet’ in bir arkadaşı olabileceğini ve bu arkadaşlarından bir alacağının olabileceğini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

“HATALARIM VE YANLIŞLARIM OLDU AMA SUÇ İŞLEMEDİM”

Eşinin hamile olduğunu söyleyen Kütahyalı, “Eşim her gün ağlamaktadır, düşük yapması ihtimalinden korkuyorum. Ayrıca 12 yaşındaki 2 kızımda 2 gündür akran zorbalığı yaşamaktadır ve tüm gün ağlamaktadırlar. Çünkü medya benim haberlerimi yapmaktadır. Çoğu uydurma haberdir. Bir an evvel hamile olan eşime ve iki kızıma kavuşmak istiyorum. Onları yalnız bırakırsam yaşanacaklardan endişe ediyorum. Hamile olan eşimin ve iki kızımın 3 gündür yaşadığı ıstırap beni mahvediyor. Cevaplayamadığım ve cevaplamayacağım hiçbir soru yok tüm kredi kart işlemlerini izah ettim. Bu konuda tamamen suçsuzum hayatta hatalarım ve yanlışlarım oldu ama gözaltına alınamama neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemedim" dedi.