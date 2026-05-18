Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çekyattan düşerek hayatını kaybeden oğlu Bertuğ Yiğit Karaca’nın (4) ölüm haberi sonrası sinir krizi geçirerek hastaneden ayrılan Fetullah Karaca (39) trafik kazasında hayatını kaybetti. Baba-oğul, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

BAŞ ÜSTÜ ÇEKYATTAN DÜŞTÜ

DHA'daki habere göre olay; Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana geldi. Habibe-Fetullah Karaca çiftinin oğlu Bertuğ Yiğit Karaca, 13 Mayıs günü oynarken çekyattan baş üstü düştü.

2 GÜNÜN ARDINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Bertuğ’un beyninde su toplandığı tespit edilince KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım alınan Bertuğ, 15 Mayıs günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN BABA KAYBOLDU

Fetullah Karaca, oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Ailesine bir şey söylemeden hastaneden ayrılan Karaca’dan bir daha haber alınamadı.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri Fetullah Karaca için arama çalışması başlattı. Ekipler, Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi’nde Fetullah Karaca’yı otomobilinde ölü buldu.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan incelemede otomobilin köprüden dereye uçtuğu tespit edildi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Fetullah Karaca ile oğlu Bertuğ Yiğit Karaca’nın cenazeleri, Andırın’ın Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’nda getirildi. Burada ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.