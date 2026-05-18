        Bella Hadid, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali kırmızı halısında dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü model, festivalin çıplaklık yasağına uyan bir tercihle kırmızı halıda yürüdü

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:26 Güncelleme:
        Bella Hadid, küçük kardeşi Anward Hadid ile birlikte dün akşam 79. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Garance' filminin galasına katıldı. Hadid kardeşler, film gösterimi öncesinde birlikte kırmızı halıya çıktı.

        29 yaşındaki süper model, festivalin ana sponsorlarından biri adına 26 yaşındaki kardeşiyle birlikte 2026 Cannes Film Festivali etkinliğinde boy gösterdi.

        Hadid, kırmızı halıda basın mensuplarından büyük ilgi gördü. Ünlü model, filmin kadrosundaki isimlerden daha fazla dikkat çekti.

        Katıldığı Cannes etkinliklerinde tercih ettiği cesur kıyafet tercihleriyle her yıl adından söz ettiren Hadid, bu yıl kristal işlemelerle süslenmiş, askısız bir saten elbise giymeyi tercih etti.

        Daha önce transparan seçimleriyle öne çıkan Hadid'in, festivalin çıplaklığı yasaklayan kıyafet kuralına uyduğu görüldü.

        Sanatçıların birbirinden şık elbiselerle kırmızı halı pozu verdiği festivalde, geçen yıl resmi tüzük güncellenmiş, açık elbiseler ve aşırı hacimli kıyafetler yasaklanmıştı.

        "Kırmızı halıda ve festivalin diğer tüm alanlarında çıplaklık yasaktır. Özellikle uzun kuyruklu, konukların akışını engelleyen ve salonda oturma düzenini zorlaştıran hacimli kıyafetlere izin verilmemektedir. Festival karşılama ekipleri, bu kurallara uymayan herkesin kırmızı halıya girişini engellemekle yükümlüdür" denilmişti.

        Önceki yıllarda bazı isimlerin kırmızı halıda topuklu ayakkabılarını çıkararak, zorunluluğu protesto ettiği Cannes'da ayrıca, kadınların topuklu ayakkabı yerine düz ayakkabı tercih edebilecekleri de belirtilmişti.

        'Garance' filminin Cannes galasında en dikkat çeken isim Bella Hadid olsa da etkinliğe pek çok ünlü isim daha katıldı.

        'Garance' yıldızları Adèle Exarchopoulos ve Sara Giraudeau, kırmızı halıda el ele tutuşarak poz verdi.

        Colman Domingo

        Carla Bruni

        Julianne Moore

        Adriana Lima

        Cate Blanchett

