Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu

Dilan Çiçek Deniz, her yıl dünya sinemasının seçkin isimleri ile moda ve sanat dünyasının küresel yıldızlarının bir araya geldiği Cannes Film Festivali'nde yer aldı.

Deniz, Cannes’daki 'Women in Motion' davetine katılan tek Türk oyuncu oldu.

Dilan Çiçek Deniz, Julianne Moore, Salma Hayek, Demi Moore, Rami Malek, Sebastian Stan, Colman Domingo, Halsey, Daisy Edgar-Jones ve Isabelle Huppert gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı davette boy gösterdi.

Oyunculuğun yanı sıra yapımcı kimliğiyle de tanınan Deniz, dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geldi.