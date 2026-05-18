Çankırı'da, Şeref C. idaresindeki panelvan, D-100 kara yolu Çerkeş ilçesi Kadıköy mevkiinde yol kenarında park halindeki Ahmet Kapan idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki Dürdane Mindavallı olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan otomobil sürücüsüyle otomobildeki yolcu Selime Kapan, Mehmet Kapan, panelvan sürücüsü ile yanındaki Mehmet Can C, Saliha Ç. ve Talha D. olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılardan Mehmet Kapan ve Selime Kapan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.