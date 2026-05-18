Süper Lig’de sezonu 4’üncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası’na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta 30 Ağustos 2025'te başlayan 'ikinci Sergen Yalçın dönemi' 18 Mayıs 2026 itibarıyla sona erdi...

Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki kritik toplantı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşti. Asbaşkan Murat Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu'nun da yer aldığı toplantı saat 13.00 sularında başlayıp 14.30'da sona ererken, toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı.

39 MAÇTA 1.79 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ikinci döneminde 39 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 53 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la bu süreçte 1.79 puan ortalaması yakaladı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk dönemi olan 2020-2021 sezonunda ise hem Süper Lig'de hemde Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.