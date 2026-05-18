Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!

        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi... Siyah-beyazlılar, Ümranyie Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı toplantının ardından tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        sadasd

        Süper Lig’de sezonu 4’üncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası’na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta 30 Ağustos 2025'te başlayan 'ikinci Sergen Yalçın dönemi' 18 Mayıs 2026 itibarıyla sona erdi...

        Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki kritik toplantı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşti. Asbaşkan Murat Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu'nun da yer aldığı toplantı saat 13.00 sularında başlayıp 14.30'da sona ererken, toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı.

        39 MAÇTA 1.79 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ikinci döneminde 39 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 53 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la bu süreçte 1.79 puan ortalaması yakaladı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk dönemi olan 2020-2021 sezonunda ise hem Süper Lig'de hemde Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hurda cipi pembeye boyadı, nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı

        Hurda cipi pembeye boyadı, nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk