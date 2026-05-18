Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiyi şoklara karşı dirençli hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Taş üstüne taş koyan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"İHRACATTA YENİ REKORLAR KIRILMASINA VESİLE OLDUNUZ"

-Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki TOBB dünyada en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir. Oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden ihracatta yeni rekorlar kırılmasına sizler vesile oldunuz.

-Asrın felaketinde depremzedeler için tüm kaynaklarınızı sizler indirdiniz. Deprem konutlarının yapımına en büyük desteği sizler verdiniz.

REKLAM

-TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. TOGG birçok Avrupa ülkesinde yolları süsleyeme devam ediyor.

-Biz Türkiye'ye dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken, birileri de önümüze sürekli takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

"KİŞİ BAŞINA GELİRİ 18 BİN DOLARA ÇIKARDIK"

-Son 23 buçuk yılda sizlerin ve aziz milletin desteğiyle Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Ticari rekabetin giderek sertleştiği dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyüttük. Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolar oldu. Kişi başına milli geliri 18 bin dolara çıkardık.

-İhracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın gelecekte 400 milyar doları da aşacağız.

-Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Ekonomiyi verilerden ibaret görmedik. Sokağın, çarşının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.

"FIRSATÇI BİR FİYATLAMA ALIŞKANLIĞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

-Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız.

-İş ve ticaret ahlakımız bin yıllık Ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Fırsatı ganimet bilmenin, taklit, tağşiş, çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.

-Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum.