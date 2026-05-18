Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 10+4 sıkıntısı!

        Galatasaray'da 10+4 sıkıntısı!

        Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, transfer listesini hazırladı ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezondan itibaren yürürlüğe koyduğu 10+4 yabancı kuralı, sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağladı.

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!

        TFF'nin yabancı kontanjanını gelecek sezondan itibaren 10+4 olarak belirlemesi, Galatasaray'ın transfer planlarını sekteye uğrattı...

        Yeni sezon planlamasında stoper, 6-8 numara oynayabilen bir orta saha, 10 numara ve santrfor bölgelerine mutlak takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, transfer hamlelerinden önce acilen yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda.

        TFF’nin yeni kuralına göre, kulüpler kadrolarında 23 yaş üstü (01.01.2004 öncesi doğumlu) en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Kalan +4 kontenjan ise sadece 23 yaş altı genç yabancılara ayrılabilecek.

        23 YAŞ ÜSTÜ 10 YABANCI KONTENJANI TAMAMEN DOLUYOR

        Galatasaray’ın mevcut tablosunda ise durum oldukça kritik. Sözleşmeleri devam eden Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen gibi as oyuncuların yanına, sözleşmesi sona eren kaptan Mauro Icardi ile yeni kontrat için anlaşılan Mario Lemina eklenince sarı-kırmızılıların 23 yaş üstü 10 yabancı kontenjanı tamamen doluyor.

        VAN DIJK, UGARTE, JONES, BERNARDO SILVA, BRUNO FERNANDES...

        Yönetim; savunmaya Virgil van Dijk, orta sahaya Manuel Ugarte veya Curtis Jones, 10 numara bölgesine ise Bernardo Silva ya da Bruno Fernandes gibi dünya çapında isimleri getirmek için nabız yokluyor. Ayrıca Osimhen ve Icardi'nin durumuna göre santrfor hattına da takviye planlanıyor.

        Ancak mevcut tabloda bu bölgelere yapılacak herhangi bir 23 yaş üstü yabancı transferi için tek bir boş koltuk bile bulunmuyor.

        Galatasaray yönetiminin bu transferleri resmiyete dökebilmesi için öncelikle ayrılık kararları alması gerekecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 17 Mayıs 2026 (Ameliyatsız Kalp Tedavisi Mümkün Mü?)

        İyi Yaşam'da bu hafta robotik protez cerrahisi ve kalp damar tıkanıklıklarında uygulanan güncel tedavi yöntemleri ele alınıyor. Prof. Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam Habertürk TV'de.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu