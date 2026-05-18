Galatasaray'da 10+4 sıkıntısı!

TFF'nin yabancı kontanjanını gelecek sezondan itibaren 10+4 olarak belirlemesi, Galatasaray'ın transfer planlarını sekteye uğrattı...

Yeni sezon planlamasında stoper, 6-8 numara oynayabilen bir orta saha, 10 numara ve santrfor bölgelerine mutlak takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, transfer hamlelerinden önce acilen yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda.

TFF’nin yeni kuralına göre, kulüpler kadrolarında 23 yaş üstü (01.01.2004 öncesi doğumlu) en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Kalan +4 kontenjan ise sadece 23 yaş altı genç yabancılara ayrılabilecek.

23 YAŞ ÜSTÜ 10 YABANCI KONTENJANI TAMAMEN DOLUYOR

Galatasaray’ın mevcut tablosunda ise durum oldukça kritik. Sözleşmeleri devam eden Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen gibi as oyuncuların yanına, sözleşmesi sona eren kaptan Mauro Icardi ile yeni kontrat için anlaşılan Mario Lemina eklenince sarı-kırmızılıların 23 yaş üstü 10 yabancı kontenjanı tamamen doluyor.

VAN DIJK, UGARTE, JONES, BERNARDO SILVA, BRUNO FERNANDES...

Yönetim; savunmaya Virgil van Dijk, orta sahaya Manuel Ugarte veya Curtis Jones, 10 numara bölgesine ise Bernardo Silva ya da Bruno Fernandes gibi dünya çapında isimleri getirmek için nabız yokluyor. Ayrıca Osimhen ve Icardi'nin durumuna göre santrfor hattına da takviye planlanıyor.

Ancak mevcut tabloda bu bölgelere yapılacak herhangi bir 23 yaş üstü yabancı transferi için tek bir boş koltuk bile bulunmuyor.

Galatasaray yönetiminin bu transferleri resmiyete dökebilmesi için öncelikle ayrılık kararları alması gerekecek.