Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Uçurumda 400 metre yuvarlandılar! Feci kazada kamyonetten fırlayıp yaralandılar! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar! Feci kazada kamyonetten fırlayıp yaralandılar!

        Giresun'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Olayda uçurumda taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonetten fırlayan sürücü Rahmi Kuru ve yanındaki Recep Yıldız yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!

        Giresun'un Güce ilçesinde dik yamaçtan taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonetten fırlayan sürücü Rahmi Kuru (40) ve yanındaki Recep Yıldız (59), yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 18.30 sıralarında Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde meydana geldi.

        Rahmi Kuru’nun kontrolünü yitirdiği kamyonet, çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet, yamacın altından geçen yolda durdu. İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ile yanındaki Recep Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza, karşı yamaçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, kamyonetin sarp bölgede üst yoldan alt yola defalarca takla atarak yuvarlandığı, kazaya tanık olan çevredekilerin de panik yaşadığı anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı

        İsrail, Netanyahu'nun emriyle Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna saldırdı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı