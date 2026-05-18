Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli Metin Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

RASTGELE ATEŞ ETTİ

DHA'daki habere göre olay; öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Metin Ö. (17), husumeti olduğu Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

SAÇMALAR ETRAFA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan saçmalar Sabri Pan, Ahmet Ercan Can ve Mehmet T. ile bazı müşterilere isabet etti. Metin Ö. kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekibi, Sabri Pan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ahmet Ercan Can da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pan ile Can'ın cenazeleri, otopsi için morga gönderildi. Polis, şüpheli Metin Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Yaralılardan Yusuf Oktay ile Abdullah Koca da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece, restoran sahiplerinden Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ın hayatını kaybettiği olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Çoban olduğu belirtilen Yusuf Oktay'ın saldırı sırasında restoranın yakınlarında hayvan otlattığı öğrenildi. Oktay ile Koca'nın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ölenlerin yakınları hastane önüne gelerek ağıt yaktı. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor.

Şüpheli, gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. Yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.