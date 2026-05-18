Hakan Safi: Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Hakan Safi, sarı-lacivertli dernek üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Etkinlikte daha sonra konuşma yapan Safi, ekibiyle birlikte göreve hazır olduklarını dile getirdi.

"YÖNETİM LİSTEMİZİ HAFTA SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ"

Seçim süreçlerinin birçok kişi tarafından stresli olarak görüldüğünü ancak kendisinin bu dönemi camianın değerli isimleriyle bir araya gelme fırsatı olarak değerlendirdiğini belirterek sözlerine başlayan Safi, "Fenerbahçe, tarihi bir eşiğe doğru ilerliyor. Seçim süreçleri herkes tarafından stresli olarak görülür. Bense bu süreci, camianın kıymetli kişileriyle görüşme olarak görüyorum. Yarın 19 Mayıs için Ata’mıza gideceğiz, Anıtkabir’e gideceğiz. Fenerbahçe’nin yeniden her alanda güçlü olması, şampiyonluk şarkılarının Türkiye’nin her bir yanında yankılanması için ‘Fenerbahçe’m ne istersen iste benden’ diyerek yola çıktık. Bizler de her an, her gün sahadayız. Seçim merkezimizde Türkiye’nin her bir yerinden Fenerbahçelilerle görüşüyoruz. Her duruma hazırlıklı şekilde yürüyoruz. ‘Fenerbahçe lobi yapamıyor’ diyorlar, onu da çözeceğiz. ‘Fenerbahçe’nin borcu çok’ diyorlar, hiç korkumuz yok. Bugün benimle yola çıkan tüm arkadaşlarım da en az benim kadar motive, en az benim kadar kararlı. Yönetim listemizi hafta sonuna kadar teslim edeceğiz. Bana Fenerbahçe’de yeni olduğumu söyleyenler var. Son 2 seçimde yönetici olarak görev almış biriyim. Fenerbahçe siyasetinde yeni sayılabilirim ama Fenerbahçe’de yeni değilim. 1999 yılından beri de bu şanlı kulübümüzün bir üyesiyim. Son 2 yıldır da divan kurulu üyesiyim. 10 yıldır da şanlı kulübüme katkı sunmaya devam ediyorum. 53 yıllık hayatım ise Fenerbahçe sevdasıyla geçti, kalan kısmını da aynı şekilde geçireceğimin taahhüdünü veriyorum" şeklinde konuştu.

"İŞ DÜNYASINDA ELDE ETTİĞİM TECRÜBEYİ FENERBAHÇE İÇİN KULLANMA ZAMANI"

Göreve gelmeleri durumunda sportif yapılanmanın yanında stat ve tesis yatırımlarına da öncelik vereceklerini belirten Safi, "Benim çalışma yöntemimde CEO ya da yönetim kurulu yok. Ben takım oyununa inanıyorum. İşinin ehli kişilerle çalışarak burada da başarıyı sağlayacağız. Ben hayatımda çok çalıştım ve kazandım. Şimdi sırada Fenerbahçe için çalışmak var. İş dünyasında elde ettiğim tecrübeyi Fenerbahçe için kullanma zamanı. Bunu da başaracağım. Bugüne kadar çok önemli kararlar aldım, bunlar için bir an bile tereddüt etmedim. İnandığım her konuda sonuna kadar gittim. Fenerbahçe adına da inandığım her doğrunun sonuna kadar gideceğime, Fenerbahçe’nin menfaatleri için tereddüt etmeden karar alacağıma emin olabilirsiniz. Bugüne kadar hayatımdaki tüm kırılma anlarından başarıyla çıktım. 12 yıldır beklentinin de sorumluluğun da farkındayım. Biz bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarımın Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak gücü de inancı da vardır" diye konuştu.

"GETİRCEĞİM OYUNCULAR DÜNYA YILDIZI OLACAK"

Başkan olmasıyla birlikte önemli bir kadro planlamasının yanı sıra stat ve tesis projelerine yoğunlaşacaklarını aktaran Safi, "Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım aradı, 2 isim söyledi. ‘Bu beni kesmez’ dedim. ‘Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak’ dedim. Taraftarın aklında stat meselesi de var. Tesis projelerini merak ediyor. Biz sadece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacağız. Biz kuracağımız düzenle kulübümüzün şanlı gelecek yıllarına da damga vuracağız. Korkmadık. Koşulsuz ve şartsız, cesur şekilde yönetime talibiz. Korkaklar evlerinde oturur, biz buradayız. Seçim var diye tereddüt etmedim, seneyi beklemedim, hesap yapmadım. ‘Kim aday olacak, ona göre hamle yapacağım’ demedim. Hala aynı yerdeyim. Bize inananları hayal kırıklığına uğratıp ‘Keşke bu sene aday olsaydı’ dedirtmedim. Ben maddi, manevi katkı vermek için yönetici olmayı beklemedim. ‘Maddi, manevi ne lazımsa bir telefon kadar uzağınızdayım’ dedim. Söz ağızdan çıktığı zaman o benim nezdimde kanundur. Saygıdeğer Fenerbahçelilere verdiğim sözleri asla unutmayacağım. Artık dijital dünyadayız. Her seçim vaadinin kaydı var. ‘1 sene şampiyon yapar, bırakırız’ da demiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"FENERBAHÇE’NİN ŞANLI TARİHİNİ TEKRAR GERİ GETİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kısa vadede başarı elde edeceklerini ve Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyacaklarını vurgulayarak, "Yarının, 2050’lerin Fenerbahçe’sini de hep beraber inşa edeceğiz. Sürekli bir ‘birleşme, birleşme’ söylemi var. Biz zaten Fenerbahçeliler olarak birlikteyiz. Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe’yi ilk yılında şampiyon yapacağız. Camianın da tek yumruk olarak hareket etmesini sağlayacağız. Bizler her alanda güçlü olacağız. Her boş koltuğa bir Fenerbahçeli koyacağız. Mücadele etmediğimiz tek metrekare bırakmayacağız. Fenerbahçe’nin gücünü yeniden tüm rakiplerimize hatırlatacağız. Basına yansıyan teknik direktör ve futbolcuların isimlerini görüyorum. Sezonu 22-25 Temmuz’da açacağız. Futbol yapılanması konusunda son sürat devam ediyoruz. İsimler var, bunları seçim stratejisi olarak değil, doğru zamanda açıklayacağız. Sandık başına geldiğinizde kafalarda hiçbir soru işareti olmayacak. Gümbür gümbür geleceğiz. Fenerbahçe’nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz. Bu sene bizim 120. yılımız. Fenerbahçe’mizi başkanıyla, yönetimiyle, futbolcularıyla 120. yılımızda hep beraber şampiyon yapacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.