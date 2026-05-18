        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü

        Son dakika... Adalet Bakanı Gürlek, "Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı." açıklamasında bulundu

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 17:01 Güncelleme:
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor." dedi.

        Fatma ve İbrahim Teryaki

        Bakan Gürlek şu ifadelere yer verdi: "Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü’nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı.

        Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda; olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkartıldı. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.

        Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

        Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."

        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!

        Boğaziçi A.Ş.'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bir şüphelinin firari konumda olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 isim ise belli oldu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
