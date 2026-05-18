        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri: Çalışmayı düşünmüyorum

        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri: Çalışmayı düşünmüyorum

        2025-2026 sezonunu 4. sırada ve kupasız tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük için adı geçen Şenol Güneş hakkında konuştu.

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 17:33 Güncelleme:
        Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, yapılan toplantının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

        Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, bu gelişmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TEPKİLERE TAKILDI"

        Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için. Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak. Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık.

        "SON 3-4 SENEDE CAMİA HAKLI"

        Son 3-4 senede camia verdiği tepkide haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar...

        "BIRAKMAK EN KOLAYI"

        Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari... Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz. Bir şeyden vazgeçecek değiliz, başarmak mecburiyetindeyiz. Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi.

        "SERKAN REÇBER'LE KONUŞACAĞIM"

        Sizden sonra Serkan Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız. Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli.

        "ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Alternatif hoca soracaksınız... Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi. Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi. Şenol Güneş'i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum. Kendisiyle hiç görüşmedim ve aylardır telefonda bile konuşmadım.

        "ÇOK KISA SÜREDE BELLİ OLUR"

        Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız.

