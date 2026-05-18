        Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır: Durumu iyiye gidiyor

        Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır: Durumu iyiye gidiyor

        Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, hastaneye kaldırılmıştı. Zatürre teşhisi konulan oyuncunun yeğeni Levent İnanır, "Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok" dedi

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 15:44
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor

        Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi.

        Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programına açıklamalar yaptı. Levent İnanır, "Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlık zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da" dedi.

        UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

        24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.

        Uzun süredir fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak müzisyen Coşkun Sabah, Kadir İnanır ile bir araya gelmişti.

