Shakira vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

İspanya Yüksek Mahkemesi, Kolombiyalı pop yıldızı Shakira'yı vergi suçlamalarından beraat ettirdi. İspanyol vergi dairesi tarafından 2021 yılında kesilen 55 milyon euro (2.919.021.600,00 TL) tutarındaki para cezası iptal edildi.

Şarkıcının yaptığı itiraz üzerine mahkeme, Hazine'nin kendisine faiziyle birlikte 60 milyon eurodan fazla bir miktarı geri ödemesine karar verdi.

Mahkeme, yetkililerin Shakira'nın 2011 yılında İspanya'da 183 günden fazla kaldığını kanıtlayamadığına hükmetti. Bu durum, İspanyol yasalarına göre Shakira'nın ülkede vergi mükellefi olarak kabul edilmesi için gerekli bir şarttı. Bu karar, 2011'den sonraki vergi yıllarını etkilemeyecek.

O dönemde vergi dairesi, Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Pique ile olan ilişkisi nedeniyle İspanya ile bağlantılı olduğunu ve faaliyetlerinin merkezinin İspanya'da olduğunu savunmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, para cezalarının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Çünkü bu cezalar, davacı tarafın 2011 mali yılı için vergi ikametgahının İspanya'da olduğu varsayımına dayanıyordu ve bu durum kanıtlanmamıştı.

Vergi dairesi, Yüksek Mahkeme'ye itiraz edeceğini ve nihai karar verilene kadar herhangi bir ödeme yapılmayacağını açıkladı.

Kasım 2023'te Shakira, 2012 ile 2014 yılları arasında İspanya'da 14,5 milyon euro tutarındaki gelir vergisini ödemediği iddiasıyla Barselona'da yargılanmaktan kaçınmak için savcılarla ayrı bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bir parçası olarak, suçlamaları ve borcun yarısı olan 7,3 milyon eurodan fazla bir miktarı ceza olarak kabul etti.