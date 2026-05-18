A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Mart ayında oynanan UEFA play-off karşılaşmalarında Romanya ve Kosova'yı mağlup ederek 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası bileti almıştı.

48 ülkenin yer alacağı turnuvada nihai kadrolarda en fazla 26 futbolcu yer alabilecek.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Milliler ilk maçını Avustralya'yla, ikinci maçını Paraguay'la ve grup aşamasındaki son maçını ise ev sahibi ABD ile yapacak.

Öte yandan Milli Takım, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 7 Haziran'da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak.