Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi: Sergen Yalçın önemli işler yaptı!

Ufuk Kaan Karacan ve Kemal Aslan'ın sunumuyla HT Spor ekranlarındaki "Yanlışsam Düzelt" programının yeni bölüm konuğu teknik direktör Abdullah Avcı'ydı. Programda Türk futbolunun kronikleşmiş sorunları elen alındı.

İşte öne çıkanlar:

GÜNCEL TEKNİK DİREKTÖRLER VE GÖREV SÜRELERİ

Abdullah Avcı: Bu tablo bize istikrarsızlığı söylüyor. Bu bir artık hızlı tüketim. Kulüplerimizin, dijital dünyanın üzerinde çok hızlı tüketim var artık. Biraz da bunun yansımaları çok hızlı bir tüketim var. İstikrarsızlığın olduğu, artık böyle çabucak sonuç almak isteyen kulüplerin peşinde koştuğu bir durum oluşuyor. Sağlıklı bir durum mu hayır değil. Neden Okan Buruk listenin başında çünkü istikrar gelişimdir.

"BİZİM ÜLKE OLARAK GİTMEMİZ GEREK YER; SÜREKLİLİK, İSTİKRAR!"

Abdullah Avcı: Bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde, formasyonların değiştiği bir ortamda çok sağlıklı bir şey çıkarma şansın yok. Birçok şey bazen futbolda denk gelebilir. Bazen olur ama çok kısa sürer. Bazen bir sene olur. Ama sürekliliğinde, devamlılığında olmaz.

"PRO LİSANS SAHİBİ OLMADAN GÖREV YAPMA ŞANSIN YOK"

Abdullah Avcı: Bugün Almanya'da U17 takımı, U19 takımı... Pro Lisans’a sahip olmadan orada görev yapma ihtimalin yok. Burada federasyondan bahsediyorum, eğitim dairesinden bahsediyorum, uygulama denetlemesinden bahsediyorum. Çok yetenekli olabilir, iyi antrenör de olabilir, bu ayrı bir şey. Ama bu sıralamanın, kramponu çıkartıp diğer kramponu giymenin çok kısa sürede doğru olmadığını düşünüyorum.

"YENİDEN YAPILANMA" KELİMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Abdullah Avcı: “Yeniden yapılanma” kelimesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yeniden yapılanma ne demek? Yani 100 senelik kulüplerin yeniden yapılanmaya değil; doğru bir şekilde, istikrarlı bir şekilde bütün yapısını oluşturup geliştirmeye ihtiyacı olan bir süreci konuşuyoruz. Sergen Yalçın, Türk futbolunun önemli oyuncularından bir tanesi. Artı, Beşiktaş tarihinin en önemli oyuncularından biri. Hem oyuncu olarak şampiyonluk yaşamış hem de teknik adam olarak. Bence oluşan birtakım tepkiler, hocanın da çok alışık olmadığı, kendi geçmişinden kaynaklanan duygusal tarafıyla verdiği bir karardır diye düşünüyorum. Benim hocayla ufak da bir iletişimim var. Sevdiğim, saygı duyduğum da birisidir.

"SERGEN YALÇIN ÖNEMLİ İŞLER YAPTI"

Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın ikinci defa dönüşü, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a ikinci dönüşü... Buna benzer örnekler de vardır. Beklentiyi daha yükseğe çekiyor. O ilk senedeki enerjiyi ikinci seferinde yaşayamıyorsun. İnanılmaz derecede tüketim var. Bugün kulüplerde hocaların dışında oyuncu grubunu değiştiremiyorsun. Teknik ekip ve yönetim değişmiyor, ilk önce teknik direktör gidiyor. Bununla ilgili bir veri çıkarsan genelde bu ayrılıklar oluyor. Çünkü şampiyon hoca olarak dönüyorsun, beklenti farklı oluyor. Sergen Yalçın önemli işler yaptı. Türk futbol tarihinde önemli işleri var. Ne yazık ki bunlar yaşanıyor. Biraz şimdi sakin kalıp dışarıdan bakmak lazım, benim şu anda yaptığım gibi.

"TRANSFERİ HOCA YAPMAYACAK"

Abdullah Avcı: Hoca aslında transferi yapmayacak. Her gelen hoca başka transfer mi yapacak? Bunu kulüplerin içindeki departmanlar yapacak. Kulüpte de transferlerde iki kişinin ağzına bakılmaz. Departman vardır, ciddi şekilde hazırlanır. Peki neye hazırlanır? Kulübün felsefesine göre, güncel oyuna göre oyuncu profilleri hazırlanır ve kulüp der ki: “Biz bunu alabiliyoruz. Buna bütçemiz uygun.” Bunu da açıklarsın. Şimdi burada transferleri kim yapıyor? Kulüplerde transferleri kim yapıyor? Kimse bilmiyor.

"TRABZONSPOR, TÜRKİYE'NİN ATLETICO MADRID'İ GİBİDİR"

Abdullah Avcı: Şimdiki hocaya yardımcı olunması açısından söylüyorum bunu; öncesinde de çalışan bir teknik adam olarak ve hocayla da ilişkim var. Yani biz böyle bir rekabet halinde falan değiliz. Trabzonspor da Türkiye’nin bir Atletico Madrid’i gibidir. Bunun forması, ağırlığı, geçmişi, tarihi var. İlk dördün arasında hep olur, Türkiye Kupası’nı kazanır, Süper Kupa’yı oynar ama hep burada yarışan bir takım olur. Bunu bu şehir kabul eder mi? Ederse harika, Avrupa’da ve dünyada tanınan ciddi bir marka olur Trabzonspor. Ama zihinlerin bunu kabul etmesi gerekiyor. Başında da şehrin bir çocuğu var. Geçen sene de bir ivme yakalamış şu an itibarıyla. Basın toplantılarından falan bazen görüyorum, rahatsızlığını ifade etmeye çalışıyor. Ya bırakın. Yani bu süreklilikle, istikrarla bu hikayeyi bir yerlere taşısın. Her sene şampiyon olamazsın, her sene kovalayamazsın.

"FATİH TEKKE'YE DESTEK OLMAK LAZIM"

Abdullah Avcı: Trabzonspor’da şampiyonluk yaşadığım zaman Fatih Tekke ile o zamana kadar bir bağlantım yoktu. Arkadaşımdan telefonumu almış, beni aradı. “Trabzonspor’umuzu şampiyon yaptın, teşekkür ederiz” dedi. Çok şık, çok değerli bir şey. Bizim iletişimimiz devam ediyor. Devrim yapmış bir kulüpten bahsediyoruz, kolay işler değildir yaptığı. O küçük şehirden çıkan, küçük şehrin büyük takımıdır Trabzonspor. Hocan da içinden çıkmış, yani daha ne istiyorsun? Destek olmak lazım. Sürekliliğin devamlılığında daha iyi olabilir. O şehrin içinden her şey çıkabilir yani. Onun için biraz destek olmak lazım ona.