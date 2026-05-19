Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı | Dış Haberler

        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı

        ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 00:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı

        ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

        San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı.

        Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi.

        "KORKUNÇ BİR DURUM"

        ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırı için "korkunç bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, San Diego'daki İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir soruya yanıt verirken, olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade etti. ABD Başkanı, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.

        *Fotoğraf: Associated Press

        ÖNERİLEN VİDEO

        50 yıl sonra yeniden canlandırdı

        (İHA) Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında bulunduğu Sivas'ta, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini 50 yıl sonra yeniden canlandırdı. Sivas Valiliği tarafından hazırlanan nostaljik çalışma sosyal medyada bü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Donald Trump, İran'a saldırıyı erteledi
        Donald Trump, İran'a saldırıyı erteledi
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak