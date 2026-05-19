Samuray kılıçlı genç kız korkuyu yaşattı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde elindeki samuray kılıcı ile sokak ortasında gezerek kendine zarar verip, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Genç kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:25 Güncelleme:
Aydın'da şoke eden olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 213. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi.
KENDİSİNE DE ZARAR VERDİ
Edinilen bilgiye göre, sokakta elindeki samuray kılıcı ile gezerek kendine zarar veren genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
"TESLİM OL" ÇAĞRISINDA BULUNULDU
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı elindeki kılıcı bırakarak teslim olması için uyardı.
REKLAM
EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ
İkna çabaları sonuç vermeyince genç kızın bir anlık boşluğundan yaralanan ekipler, hızla müdahale ederek elindeki kılıcı aldı. Etkisiz hale getirilen genç kız ambulansa alındı.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ