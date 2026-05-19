Galatasaray'da Julian Brandt için gözler TFF'de!
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isterken, transfer listesine dünyaca ünlü Alman 10 numara Julian Brandt'ı ekledi. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasa geçilirken, TFF'nin yeni sezonda 10+4'lük yabancı kontenjanı belirlemesi ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Galatasaray’da 10 numara bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman süper solak Julian Brandt’ı listesine aldı.
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki dünya yıldızın transfer hamlesinin kaderini ise tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralı belirleyecek.
Borussia Dortmund’da geçirdiği 7 başarılı yılın ardından takımdan ayrılacak Brandt, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri durumunda.
Hücum hattının her bölgesine oynayabilen Alman oyuncunun menajeriyle dirsek temasına geçildi.
TFF'NİN 10+4 KURALI CAN SIKIYOR!
Oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtilse de sarı-kırmızılıların önünde aşması gereken çok kritik bir bürokratik engel var.
TFF’nin yeni sezon için yürürlüğe koyacağını açıkladığı 10+4 yabancı kuralı elleri kolları bağlıyor.
Mevcut kurala göre; kulüpler kadrolarında 23 yaş üstü en fazla 10 yabancı bulundurabiliyor ve kalan 4 kontenjanı sadece 23 yaş altı genç oyunculara ayırabiliyor.
Hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncular ve kalması planlanan isimlerle birlikte Galatasaray’ın 23 yaş üstü 10 yabancı kontenjanı tamamen dolu.
Bazı kulüplerin TFF’yle bu konuyu görüştüğü ve 10+4 kuralının 12+4 olarak revize edilmesini talep ettiği kulislerde konuşuluyor.