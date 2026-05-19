        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Julian Brandt için gözler TFF'de!

        Galatasaray'da Julian Brandt için gözler TFF'de!

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isterken, transfer listesine dünyaca ünlü Alman 10 numara Julian Brandt'ı ekledi. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasa geçilirken, TFF'nin yeni sezonda 10+4'lük yabancı kontenjanı belirlemesi ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:59
        Galatasaray’da 10 numara bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman süper solak Julian Brandt’ı listesine aldı.

        Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki dünya yıldızın transfer hamlesinin kaderini ise tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralı belirleyecek.

        Borussia Dortmund’da geçirdiği 7 başarılı yılın ardından takımdan ayrılacak Brandt, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri durumunda.

        Hücum hattının her bölgesine oynayabilen Alman oyuncunun menajeriyle dirsek temasına geçildi.

        TFF'NİN 10+4 KURALI CAN SIKIYOR!

        Oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtilse de sarı-kırmızılıların önünde aşması gereken çok kritik bir bürokratik engel var.

        TFF’nin yeni sezon için yürürlüğe koyacağını açıkladığı 10+4 yabancı kuralı elleri kolları bağlıyor.

        Mevcut kurala göre; kulüpler kadrolarında 23 yaş üstü en fazla 10 yabancı bulundurabiliyor ve kalan 4 kontenjanı sadece 23 yaş altı genç oyunculara ayırabiliyor.

        Hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncular ve kalması planlanan isimlerle birlikte Galatasaray’ın 23 yaş üstü 10 yabancı kontenjanı tamamen dolu.

        Bazı kulüplerin TFF’yle bu konuyu görüştüğü ve 10+4 kuralının 12+4 olarak revize edilmesini talep ettiği kulislerde konuşuluyor.

        Eğer TFF geri adım atmaz ve kural 10+4 olarak kalırsa, 30 yaşındaki Julian Brandt transferi rafa kalkabilir.

        6 sezon Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, 307 maçta 57 gol atarken 70 asist yaptı.

        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
