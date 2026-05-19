19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasiler ve kabine üyeleri kutlama mesajları yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak basmasının üzerinden 107 yıl geçti.

BAHÇELİ'DEN 19 MAYIS MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum."

GÜRLEK: HEDEFİMİZ TAM BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNİ YARINLARA TAŞIMAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürlek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan kutlu yürüyüşün ilk adımı ve tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Yüzyıl önce yakılan istiklal meşalesinin, milletin azim ve kararlılığıyla emperyalist işgalleri püskürttüğünü ve bağımsızlığın yolunu aydınlattığını ifade eden Gürlek, bugün de hedefin, "aklı hür, vicdanı hür TEKNOFEST kuşağıyla birlikte tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealini yarınlara taşımak" olduğunu vurguladı.

Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

KURUM: GENÇLİK VARSA GELECEK VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var, o gelecekte Türkiye Yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

MEMİŞOĞLU: 107 YIL ÖNCE YAKILAN İLK KIVILCIM...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Memişoğlu, mesajında, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, umutla ve kararlılıkla geleceğe yürüdüğü tarihi bir başlangıç olduğunu belirtti.

107 yıl önce yakılan ilk kıvılcımın, bugün gençlerin gözlerindeki umut ve azimle ülkenin yarınlarını aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

BOLAT: HEDEFİMİZ GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNE YÜRÜMEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş, bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir." ifadesini kullandı.

19 Mayıs 1919'un, aziz milletin esareti reddederek istiklal ve istikbal uğruna ayağa kalktığı, imanla, cesaretle ve fedakarlıkla yazılmış kutlu dirilişinin başlangıcı olduğunu belirten Bolat, "Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da canlarını bu vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş, bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin azmi, milletin duası ve devletin kararlı iradesiyle Türkiye'yi her alanda daha ileri taşımaya devam ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve fedakar gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."