        Haberler Sağlık Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor - Haberler

        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor

        Hipertansiyonun dünyada ve Türkiye'de kalp-damar hastalıklarının en önemli sebeplerinden biri olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Dönmez, yüksek tansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve bu sebeple "sessiz katil" olarak adlandırıldığını söyledi

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Kalp Sağlığı Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Dönmez, hipertansiyonun kalp krizi, felç, kalp yetersizliği ve böbrek hastalıkları açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

        Doç. Dr. Dönmez, hipertansiyonun toplumda oldukça yaygın görülmesine rağmen çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğini söyleyerek, "Bu sebeple birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu ancak bir komplikasyon geliştiğinde öğreniyor. Düzenli tansiyon ölçümü, erken teşhis açısından büyük önem taşıyor" dedi.

        "HİPERTANSİYON ÇOĞU ZAMAN SESSİZ SEYREDİYOR"

        Yüksek tansiyonun bazı hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı ve burun kanaması gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini ifade eden Dönmez, "Ancak hipertansiyon çoğu zaman sessiz seyreder. Şikâyet olmaması, tansiyonun normal olduğu anlamına gelmez. Hipertansiyondan korunmada hayat tarzı değişiklikleri önemlidir. Tuz tüketiminin azaltılması, düzenli egzersiz yapılması, ideal kilonun korunması, sigara ve aşırı alkolden uzak durulması, sağlıklı ve dengeli beslenme ile düzenli doktor kontrolleri hipertansiyon riskini azaltmada önemli rol oynar" dedi.

        Erken teşhis ve doğru tedaviyle hipertansiyonun kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Dönmez, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Tansiyonun kontrol altında tutulmasıyla kalp ve damar hastalıkları riski önemli ölçüde azaltılabilir. Sağlıklı bir hayat için tansiyon değerlerinizi düzenli takip etmeyi ihmal etmeyin."

