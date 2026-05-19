        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İki çocuk annesi Muazzez Bayhan kayıp değilmiş eski kocası öldürmüş | Son dakika haberleri

        İki çocuk annesi kayıp değilmiş... Eski kocası öldürmüş!

        Konya'da, geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın, cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı 46 yaşındaki Münür Turhan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suç kaydı olan Turhan'ın, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 07:34 Güncelleme:
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!

        Konya'da olay, geçen yıl 27 Haziran’da Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Muazzez Bayhan (43), 2 çocuğuyla evdeyken cezaevinden izinli çıkan boşandığı Münür Turhan (46) tarafından alınarak götürüldü.

        EŞİNDEN HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Geri dönmeyen Bayhan’dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada firari duruma düşen Turhan da 3 gün sonra yakalandı. Boşandığı eşinin kayıp olduğu sorulan Turhan, bilgisinin olmadığını söyledi. Turhan, tekrar cezaevine gönderildi.

        JASAT ÖZEL EKİP KURDU

        Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Erol koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) eşliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçedeki tüm özel ve kamuya ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

        HTS kayıtları da incelemeye alındı. Kayıp Bayhan'ın yakınları ve gidebileceği noktaları tek tek araştırıldı. Ekipler, 16 Eylül 2025’te İnsuyu Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında bir kısmı toprağın yüzeyine çıkan gömülü kafatası ve kemik parçalarına ulaştı.

        DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

        Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Bayhan'a ait olabileceği değerlendirilerek ailesinden DNA örnekleri alınıp İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan teste, bulunan parçaların Bayhan'a ait olduğu belirlendi.

        ÖLDÜRÜP DERE YATAĞINA GÖMMÜŞ

        Ekipler, cinayet şüphelisinin Bayhan'ın eski eşi Münür Turhan olabileceğini değerlendirip, soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Ekipler, Turhan'ın, alkollü şekilde evine gittiği eski eşi Muazzez Bayhan’ı alıp, 'kıskançlık' nedeniyle kavga ettiği ve İnsuyu Mahallesi’nde bulunan Alibey Yaylası’na götürdüğünü saptadı.

        ALTIN KOLYESİNİ ALIP SATMIŞ

        Münür Turhan’ın burada Bayhan’ı tabancayla başından vurarak öldürdüğü, cesedini araca koyup 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağına götürerek gömdüğü tespit edildi. Turhan'ın cinayetten sonra bir sarrafa bozdurduğu altın kolyenin de öldürdüğü eski eşine ait olduğu saptandı.

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN FEZLEKE

        Tüm delillerin toplanmasının ardından 'Hırsızlık', 'Adam yaralama', 'Cinsel taciz', 'Uyuşturucu kullanmak' gibi 40’ın üzerinde suçtan sabıkası ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Turhan hakkında eski eşi Bayhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan fezleke hazırlandı. Fezleke kapsamında Yozgat Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Turhan'ın, Konya'ya getirilerek adli işlem yapılacağı belirtildi.

