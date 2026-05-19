        Google ve Blackstone'dan dev AI bulut ortaklığı - AI bulut için 25 milyar dolar yatırım

        Google ve Blackstone’dan dev AI bulut ortaklığı

        Google ve Blackstone, yapay zekaya yönelik hızla artan hesaplama ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir bulut girişimi kuruyor. Blackstone'un 5 milyar dolarlık ilk sermaye yatırımıyla 2027'de 500 megawatt veri merkezi kapasitesi devreye girecek. Toplam yatırım tutarının kaldıraçla birlikte 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Girişim, Google'ın güçlü Tensor Processing Unit (TPU) çipleriyle desteklenen "compute-as-a-service" modeliyle hizmet verecek. Buna karşın, teknoloji devleri bu büyük yatırımlara rağmen işten çıkarma politikalarına da devam ediyor.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:23 Güncelleme:
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım

        Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerleme ve artan talep, sektörde devasa yatırımları tetiklemeye devam ediyor. Büyük teknoloji şirketleri ve kurumsal yatırımcılar, AI altyapısına milyarlarca dolar akıtırken, bu alanda yeni iş birlikleri de hız kazanıyor. Alphabet’in Google’ı ile dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisi Blackstone’un kurduğu ortaklık, bu trendin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

        Google ve Blackstone, pazartesi günü yapay zeka odaklı bulut işletmesi kurduklarını duyurdu. Blackstone, girişime 5 milyar dolarlık ilk özsermaye yatırımı yapacak. Bu yatırımla 2027 yılında 500 megawatt veri merkezi kapasitesi aktif hale getirilecek ve ilerleyen yıllarda kapasite önemli ölçüde artırılacak.

        GOOGLE’IN TPU ÇİPLERİYLE GÜÇLÜ ALTYAPI

        Yeni girişim, veri merkezi kapasitesini Google’ın özel yapay zeka çipleri Tensor Processing Units (TPU) ile birlikte “compute-as-a-service” modeliyle sunacak. Böylece şirketler, kendi altyapı yatırımlarını yapmak zorunda kalmadan yüksek performanslı yapay zekâ hesaplama gücüne erişebilecek. Toplam yatırımın kaldıraç etkisiyle 25 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

        Blackstone, uzun yıllar Google’da üst düzey yöneticilik yapmış Benjamin Sloss’u yeni girişimin CEO’su olarak atadı. Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, girişimin TPU’lara olan yoğun talebi karşılamak ve daha fazla kuruma erişim imkânı sunmak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        YATIRIMLAR VE İŞTEN ÇIKARMALAR ARASINDAKİ PARADOKS

        Teknoloji devleri AI altyapısına rekor yatırımlar yaparken, aynı dönemde işçi çıkarma dalgalarını sürdürüyor. Google’ın da aralarında bulunduğu birçok büyük firma, son yıllarda binlerce çalışanı işten çıkardı. Şirketler, bu politikayı yapay zeka geçişinde verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için gerekli gördüklerini belirtiyor. Eleştirmenler ise bu durumun, dev yatırımlarla birlikte “insan odaklı” büyümeden uzaklaşıldığını gösterdiğini savunuyor.

        BLACKSTONE AI YATIRIMLARINI HIZLANDIRIYOR

        Blackstone, son dönemde veri merkezleri, elektrik üretimi ve iletim altyapısına yönelik yatırımlarını önemli ölçüde artırdı. Şirketin Başkanı Jon Gray, bu ortaklığın yapay zeka altyapısındaki yükselen talebi ve büyük ölçekli sermaye ihtiyacını yansıttığını belirtti.

        SEKTÖRDEKİ BÜYÜK RESİM

        Analistler, Google’ın özel çipleri ve iş araçlarıyla AI hesaplama talebinden önemli pay aldığını söylüyor. Chang Robotics AI danışmanı Brittain Ladd, girişimi “AI altyapısında sürdürülebilir büyüme için yüksek kaliteli bir yatırım” olarak değerlendirdi. Büyük teknoloji şirketlerinin AI altyapı harcamalarının 2026’da 700 milyar doları aşması bekleniyor.

