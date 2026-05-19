        Haluk Levent'in konuşması kesintiye uğratıldı

        Haluk Levent'in konuşması kesintiye uğratıldı

        Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nda konuşan Haluk Levent, İsrail'i eleştirirken uluslararası yayın kesintiye uğratıldı. Levent, "Sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:43
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) resmi açılış töreni yapıldı. Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent konuşma yaptı.

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, "Siyasi bir konuşma yapmayacağıma dair Birleşmiş Milletler yönetimine söz vermiştim ama iki günde dünyada çok enteresan şeyler gelişti. Ben siyasi bir konuşma yapmayacağım ama toplumsal bir konuşma yapmak istiyorum. Bakın, şu an dünyada yeni algılarla sanki dünyanın Yahudi olmayan bütün insanları Yahudilere karşıymış gibi bir izlenim veriliyor. Hayır! Dünyada hiçbir zaman Yahudi olmayan toplumlar Yahudilere karşı olmadı. Neden olmadı? Bizler 'Piyanist' filmiyle ağladık. Bizler 'Çizgili Pijamalı Çocuk' filmiyle ağladık. Bizler, Hitler soykırımında Yahudilerin atalarına yapılan o soykırıma ağladık ve her gün izleyerek ağlıyoruz. Bugün dünyaya seslenmiyorum, Yahudi toplumuna sesleniyorum. Yahudi toplumundaki dostlarımıza sesleniyorum. Bizler nasıl sizin için ağlıyorsak sizler de lütfen sadece son iki yılda soykırıma uğrayıp öldürülen 20 bin Gazzeli çocuk için ağlayın. Onlar için ağlayın çünkü göreceksiniz ki bizler Yahudi toplumuna karşı değiliz, onları seviyoruz. Ama biz İsrail'in Siyonist politikasına karşıyız" dedi.

        Haluk Levent, İsrail ile ilgili konuşmaya başlayınca konuşma sonuna doğru uluslararası yayın kesintiye uğratıldı. Levent, "Bizler yahudi düşmanı değiliz, siyonist İsrail hükümetine karşıyız" dediği sırada mikrofonu dış dünyaya kapatıldı.

        HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

        Yaşananların ardından Haluk Levent, "Sansür uygulasalar da, sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

        13. DÜNYA KENTSEL FORUMU

        182 ülkeden 40 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığı forumda devlet yetkilileri, belediye temsilcileri, şehir planlamacıları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek sürdürülebilir kentleşme, konut krizi, iklim direnci ve şehirlerin geleceğini ele alıyor. "Dünyayı Barındırmak: Güvenli ve Dayanıklı Şehirler ve Topluluklar" temasıyla düzenlenen WUF13'te, küresel konut sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve kapsayıcı şehirleşme politikaları masaya yatırılıyor.

