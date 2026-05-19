Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu: Olay ABD’nin en gizemli vakalarından birine dönüştü
1945 yılında ABD'de çıkan bir ev yangınında beş çocuğun öldüğü düşünüldü. Ancak cesetlerin bulunamaması, yıllar sonra ortaya çıkan tanık ifadeleri ve aileye gönderilen gizemli bir fotoğraf, olayın hâlâ çözülemeyen bir vaka olarak anılmasına neden oldu.
Noel gecesi çıkan yangın yıllarca çözülemeyen davanın başlangıcı oldu
1945 yılının Noel gecesinde, ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Sodder ailesinin evi aniden alevlere teslim oldu. George ve Jennie Sodder çiftinin 10 çocuğu vardı. Yangın sırasında çocukların beşi kurtulurken, Maurice, Martha, Louis, Jennie ve Betty isimli beş çocuğun içeride kalarak hayatını kaybettiği düşünüldü.
Ancak olayın ardından ortaya çıkan bazı detaylar, bunun sıradan bir ev yangını olmayabileceği şüphesini doğurdu.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
Çocuklar bir anda ortadan kayboldu
Yangından sonra yapılan incelemelerde aileyi en çok sarsan detay, çocuklara ait net kalıntıların bulunamaması oldu. Sodder ailesi, bu durumun normal olmadığını düşünüyordu. Özellikle anne Jennie Sodder, çocuklarının gerçekten ölmediğine yıllarca inandı.
Bu şüphe, olayın kısa sürede ülke çapında konuşulan bir gizeme dönüşmesine neden oldu.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
İlginç tesadüfler peş peşe gelmişti
George Sodder, yangın sırasında çocuklara ulaşmak için evin yanında duran merdiveni kullanmak istediğini ancak merdivenin yerinde olmadığını söyledi. Ayrıca çocukları kurtarmak için kullanmaya çalıştığı kamyonların da o gece çalışmadığını iddia etti.
Bu detaylar, ailenin yangının tesadüf olmayabileceğine inanmasının en büyük nedenlerinden biri hâline geldi.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
Şüpheleri artıran tanık ifadeleri
Yangın gecesi yaşanan bazı olaylar aileye göre oldukça garipti. Yardımın geç ulaşması, telefon hattıyla ilgili sorunlar ve çevrede görüldüğü söylenen şüpheli kişiler soru işaretlerini büyüttü.
Yıllar içinde ortaya çıkan bazı tanık ifadeleri ise gizemi daha da derinleştirdi. Bir kadın, kayıp çocuklardan birini yangından kısa süre sonra gördüğünü iddia etti. Başka bir tanık ise olay gecesi çocukların bir araçta görüldüğünü söyledi. Ancak bu anlatımların hiçbiri resmi olarak doğrulanamadı.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
Yıllar sonra gelen fotoğraf olayı daha da karıştırdı
Olayın en dikkat çekici detaylarından biri ise yıllar sonra aileye gönderilen gizemli bir fotoğraf oldu. Fotoğraftaki genç adamın, kaybolduğu düşünülen Louis Sodder’a benzediği iddia edildi.
Fotoğrafın arkasında ise şu not yazıyordu:
“Louis Sodder. I love brother Frankie. Ilil boys. A90132 or 35.” (Louis Sodder. Frankie kardeşimi seviyorum. Küçük çocuklar. A90132 or 35)
Notun ne anlama geldiği hiçbir zaman tam olarak çözülemedi. Ancak Sodder ailesi bu fotoğrafı çok ciddiye aldı ve çocuklarının hâlâ hayatta olabileceğine daha fazla inanmaya başladı.
Fotoğraf: Vikipedi /Kamu malı
Aile çocuklarını aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedi
Aile, çocuklarını aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Hatta yıllarca otoyol kenarında büyük bir reklam panosu kullandılar. Panoda kaybolan çocukların fotoğrafları ve olayla ilgili bilgiler yer alıyordu.
Bu pano, vakanın ABD’de uzun süre gündemde kalmasının en büyük nedenlerinden biri hâline geldi.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
Gerçekte ne olduğu halen çözülemedi
Sodder Çocuklarının Gizemli Kayboluşu tamamen gerçek bir olay. Yangın, aile ve resmi soruşturmalar tarihsel kaynaklarda yer alıyor. Ancak olayın “kaçırılma” ya da “çocukların hayatta kalmış olabileceği” gibi tarafları hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı.
Bugün bile olayın nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden vaka hâlâ ABD tarihinin en ünlü çözülemeyen aile gizemlerinden biri olarak görülüyor.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur