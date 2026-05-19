        Haberler Keşfet Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu: Olay ABD’nin en gizemli vakalarından birine dönüştü

        1945 yılında ABD'de çıkan bir ev yangınında beş çocuğun öldüğü düşünüldü. Ancak cesetlerin bulunamaması, yıllar sonra ortaya çıkan tanık ifadeleri ve aileye gönderilen gizemli bir fotoğraf, olayın hâlâ çözülemeyen bir vaka olarak anılmasına neden oldu.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 07:49
        Noel gecesi çıkan yangın yıllarca çözülemeyen davanın başlangıcı oldu

        1945 yılının Noel gecesinde, ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Sodder ailesinin evi aniden alevlere teslim oldu. George ve Jennie Sodder çiftinin 10 çocuğu vardı. Yangın sırasında çocukların beşi kurtulurken, Maurice, Martha, Louis, Jennie ve Betty isimli beş çocuğun içeride kalarak hayatını kaybettiği düşünüldü.

        Ancak olayın ardından ortaya çıkan bazı detaylar, bunun sıradan bir ev yangını olmayabileceği şüphesini doğurdu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Çocuklar bir anda ortadan kayboldu

        Yangından sonra yapılan incelemelerde aileyi en çok sarsan detay, çocuklara ait net kalıntıların bulunamaması oldu. Sodder ailesi, bu durumun normal olmadığını düşünüyordu. Özellikle anne Jennie Sodder, çocuklarının gerçekten ölmediğine yıllarca inandı.

        Bu şüphe, olayın kısa sürede ülke çapında konuşulan bir gizeme dönüşmesine neden oldu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        İlginç tesadüfler peş peşe gelmişti

        George Sodder, yangın sırasında çocuklara ulaşmak için evin yanında duran merdiveni kullanmak istediğini ancak merdivenin yerinde olmadığını söyledi. Ayrıca çocukları kurtarmak için kullanmaya çalıştığı kamyonların da o gece çalışmadığını iddia etti.

        Bu detaylar, ailenin yangının tesadüf olmayabileceğine inanmasının en büyük nedenlerinden biri hâline geldi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Şüpheleri artıran tanık ifadeleri

        Yangın gecesi yaşanan bazı olaylar aileye göre oldukça garipti. Yardımın geç ulaşması, telefon hattıyla ilgili sorunlar ve çevrede görüldüğü söylenen şüpheli kişiler soru işaretlerini büyüttü.

        Yıllar içinde ortaya çıkan bazı tanık ifadeleri ise gizemi daha da derinleştirdi. Bir kadın, kayıp çocuklardan birini yangından kısa süre sonra gördüğünü iddia etti. Başka bir tanık ise olay gecesi çocukların bir araçta görüldüğünü söyledi. Ancak bu anlatımların hiçbiri resmi olarak doğrulanamadı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Yıllar sonra gelen fotoğraf olayı daha da karıştırdı

        Olayın en dikkat çekici detaylarından biri ise yıllar sonra aileye gönderilen gizemli bir fotoğraf oldu. Fotoğraftaki genç adamın, kaybolduğu düşünülen Louis Sodder’a benzediği iddia edildi.

        Fotoğrafın arkasında ise şu not yazıyordu:

        “Louis Sodder. I love brother Frankie. Ilil boys. A90132 or 35.” (Louis Sodder. Frankie kardeşimi seviyorum. Küçük çocuklar. A90132 or 35)

        Notun ne anlama geldiği hiçbir zaman tam olarak çözülemedi. Ancak Sodder ailesi bu fotoğrafı çok ciddiye aldı ve çocuklarının hâlâ hayatta olabileceğine daha fazla inanmaya başladı.

        Fotoğraf: Vikipedi /Kamu malı

        Aile çocuklarını aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedi

        Aile, çocuklarını aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Hatta yıllarca otoyol kenarında büyük bir reklam panosu kullandılar. Panoda kaybolan çocukların fotoğrafları ve olayla ilgili bilgiler yer alıyordu.

        Bu pano, vakanın ABD’de uzun süre gündemde kalmasının en büyük nedenlerinden biri hâline geldi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Gerçekte ne olduğu halen çözülemedi

        Sodder Çocuklarının Gizemli Kayboluşu tamamen gerçek bir olay. Yangın, aile ve resmi soruşturmalar tarihsel kaynaklarda yer alıyor. Ancak olayın “kaçırılma” ya da “çocukların hayatta kalmış olabileceği” gibi tarafları hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı.

        Bugün bile olayın nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden vaka hâlâ ABD tarihinin en ünlü çözülemeyen aile gizemlerinden biri olarak görülüyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Beraat etti
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
