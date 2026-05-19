"Bed rotting" trendi: Z kuşağı yatakta saatler geçirmenin onlara iyi geldiğini savunuyor!
Son günlerde Z kuşağı arasında hızla yayılan ve sosyal medyada viral olan "bed rotting" (yatakta çürüme) akımı büyük tartışma yarattı. Bütün gün yataktan çıkmamanın masum bir dinlenme mi yoksa derin bir psikolojik sorunun habercisi mi olduğu uzmanları ikiye böldü. İşte detaylar...
Günümüzün hızla akan dünyasında, sürekli üretken olma baskısı gençleri yeni kaçış yolları aramaya itiyor. Son dönemde sosyal medyayı kasıp kavuran "bed rotting" (yatakta çürüme) akımı, tam da bu noktada devreye giriyor.
Z kuşağı, bütün gün yataktan çıkmayarak saatlerce telefon ekranına bakmayı, yemek yemeyi ve sadece durmayı bir öz bakım ritüeli olarak savunuyor. Peki ama bu durum gerçekten masum bir dinlenme molası mı?
SOSYAL MEDYADA ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN AKIM
TikTok ve Instagram gibi platformlarda milyonlarca izlenmeye ulaşan videolar, gençlerin hafta sonlarını veya boş günlerini tamamen yatakta geçirdiğini gösteriyor. Gençler bu durumu "şarj olma" süreci olarak tanımlıyor.
Okul, iş ve sosyal hayatın getirdiği tükenmişlik hissiyle başa çıkmak için geliştirilen bu yöntem, kimilerine göre modern hayatın stresine karşı verilen doğal bir tepki.
TERAPİ ETKİSİ Mİ YARATIYOR?
Akımın destekçileri, yatakta geçirilen uzun saatlerin zihinsel bir detoks sağladığını iddia ediyor. Onlara göre, hiçbir şey yapmama özgürlüğü, sürekli bir şeylere yetişme telaşından uzaklaşmak için mükemmel bir fırsat.
Özellikle haftanın koşturmacası bittikten sonra, dış dünyayla bağlantıyı tamamen kesmek, gençlere bir kalkan görevi görüyor. Fiziksel olarak bedeni dinlendirmek, zihni de yavaşlatarak yenilenme hissi veriyor.
Cilt bakımı yapmak, dizi maratonlarına dalmak veya sadece müzik dinleyerek saatler geçirmek, bu "çürüme" seanslarının vazgeçilmez parçaları arasında. Ancak bu durumun sınırları nerede başlıyor ve nerede bitiyor?
UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR
Psikologlar ve ruh sağlığı uzmanları ise bu trende oldukça temkinli yaklaşıyor. Kısa süreli dinlenme molalarının faydalı olabileceği kabul edilse de, yatakta geçirilen sürenin uzaması ciddi tehlikeleri beraberinde getirebiliyor.
Sürekli yataktan çıkmama isteği, aslında gizli bir depresyonun veya anksiyete bozukluğunun habercisi olabilir. Uzmanlar, bu durumun kişiyi sosyal izolasyona itebileceği ve daha derin bir tükenmişlik hissine yol açabileceği konusunda uyarıyor.
FİZİKSEL SAĞLIK DA RİSK ALTINDA
Sadece zihinsel değil, fiziksel sağlık da bu akımdan olumsuz etkileniyor. Bütün gün aynı pozisyonda kalmak ve hareketsizlik, kas zayıflamasına, uyku düzeninin tamamen bozulmasına ve kronik duruş bozukluklarına neden olabiliyor.
Ayrıca, yatakta abur cubur tüketmek ve sürekli mavi ışık saçan ekranların karşısında olmak, vücudun doğal biyolojik saatini şaşırtıyor. Uyku hijyeninin bozulması, gece uykusuzluğuna ve ertesi gün daha büyük bir yorgunluğa zemin hazırlıyor.
DOĞRU DENGE NASIL KURULMALI?
Dinlenmek ve kendine vakit ayırmak elbette modern çağın en büyük ihtiyaçlarından biri. Fakat bunun yolu her zaman bütün gün yatakta kalmaktan geçmek zorunda değil. Açık havada kısa bir yürüyüş yapmak, doğayla iç içe olmak, yaratıcı hobilere yönelmek veya sadece sevilen insanlarla sohbet etmek de en az yatakta kalmak kadar etkili ve çok daha sağlıklı dinlenme yöntemleri.