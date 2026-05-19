Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Şallı: Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim - Magazin haberleri

        Ebru Şallı: Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim

        Bloomberg HT'de "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın vefatının ardından yaşadığı yas sürecini anlattı. Şallı, "Bu acıyı yaşarken yalnız kaldığımı hissettim. Hayatta herkes yalnız zaten" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 08:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"

        Aslı Şafak, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında eski manken Ebru Şallı'yı ağırladı. Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ın ardından yaşadığı zorlu süreci anlattı.

        Eski eşi Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, acının hâlâ ilk günkü gibi içinde olduğunu ifade etti. Şallı, "Ben yaşadığım acının farkındayım. O acının içinden geçtim, geçmeye de devam ediyorum. Kelimeler zaten yetersiz" sözleriyle duygularını anlattı.

        "BUNU YAŞAYAN TEK ANNE BEN DEĞİLİM"

        Toplumun yas sürecine bakışını da eleştiren ünlü isim, insanların acıyı sadece gözyaşıyla özdeşleştirmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Ben şimdi stüdyoda kendimi yerlere atsam, ağlasam sızlasam ne olur? Tamam, evde yaptığım oluyor. İnsanlar bunu görmek istiyorsa tamam. Ama bunu yaşayan tek anne ben değilim. O yüzden tüm kadınlara örnek olmak istiyorum.

        REKLAM

        "DOLAYISIYLA AYAKTA DURMAK GEREKİYOR"

        Kadınların yaşadığı acıya rağmen hayata tutunmasının önemli olduğunu söyleyen Şallı, "O annenin psikolojisi giderse ne eşine, ne ailesine, ne çocuğuna bakamaz. Kendi de bir süre sonra ölür gider zaten. Yaşasa da ölür. Dolayısıyla ayakta durmak gerekiyor. Ben güçlüyüm, ayaktayım diye ahkâm kesmiyorum. Sadece iyi olmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

        Eski eşi Harun Tan ile aynı acıyı paylaşmalarına rağmen yas süreçlerinin farklı ilerlediğini söyleyen Şallı, Aslı Şafak’ın "Yalnız kaldığını hissettin mi?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi: Evet, bu acıyı yaşarken yalnız kaldığımı hissettim. Kimse sana burada eşlik edemez esasında. Hayatta herkes yalnız zaten.

        "YALNIZLIĞA AŞIK OLDUM"

        Şallı, son dönemde huzuru yalnızlıkta bulduğunu belirterek, "Yalnızlığa aşık oldum. İki yıldır yalnız yaşıyorum. Şu anda 'Aşık mısın?' diye sorsan evet aşığım. Huzura aşığım. Bu kadar huzurlu olduğum bir dönem olmadı" dedi.

        Ebru Şallı ve Harun Tan, 2002 ile 2013 yılları arasında evli kalmışlardır. Bu evlilikten Pars'ın yanı sıra Beren adında bir oğulları daha dünyaya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        64 ilde 'dolandırıcılık' ve 'çocuk müstehcenliği' operasyonu: 319 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "64 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı" denildi. (DHA)

        #Bloomberg HT
        #Aslı Şafakla işin aslı
        #ebru şallı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Beraat etti
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor