Ebru Şallı: Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim

Aslı Şafak, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında eski manken Ebru Şallı'yı ağırladı. Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ın ardından yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Eski eşi Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, acının hâlâ ilk günkü gibi içinde olduğunu ifade etti. Şallı, "Ben yaşadığım acının farkındayım. O acının içinden geçtim, geçmeye de devam ediyorum. Kelimeler zaten yetersiz" sözleriyle duygularını anlattı.

"BUNU YAŞAYAN TEK ANNE BEN DEĞİLİM"

Toplumun yas sürecine bakışını da eleştiren ünlü isim, insanların acıyı sadece gözyaşıyla özdeşleştirmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Ben şimdi stüdyoda kendimi yerlere atsam, ağlasam sızlasam ne olur? Tamam, evde yaptığım oluyor. İnsanlar bunu görmek istiyorsa tamam. Ama bunu yaşayan tek anne ben değilim. O yüzden tüm kadınlara örnek olmak istiyorum.

"DOLAYISIYLA AYAKTA DURMAK GEREKİYOR"

Kadınların yaşadığı acıya rağmen hayata tutunmasının önemli olduğunu söyleyen Şallı, "O annenin psikolojisi giderse ne eşine, ne ailesine, ne çocuğuna bakamaz. Kendi de bir süre sonra ölür gider zaten. Yaşasa da ölür. Dolayısıyla ayakta durmak gerekiyor. Ben güçlüyüm, ayaktayım diye ahkâm kesmiyorum. Sadece iyi olmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Harun Tan ile aynı acıyı paylaşmalarına rağmen yas süreçlerinin farklı ilerlediğini söyleyen Şallı, Aslı Şafak’ın "Yalnız kaldığını hissettin mi?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi: Evet, bu acıyı yaşarken yalnız kaldığımı hissettim. Kimse sana burada eşlik edemez esasında. Hayatta herkes yalnız zaten.

"YALNIZLIĞA AŞIK OLDUM"

Şallı, son dönemde huzuru yalnızlıkta bulduğunu belirterek, "Yalnızlığa aşık oldum. İki yıldır yalnız yaşıyorum. Şu anda 'Aşık mısın?' diye sorsan evet aşığım. Huzura aşığım. Bu kadar huzurlu olduğum bir dönem olmadı" dedi.

Ebru Şallı ve Harun Tan, 2002 ile 2013 yılları arasında evli kalmışlardır. Bu evlilikten Pars'ın yanı sıra Beren adında bir oğulları daha dünyaya gelmişti.